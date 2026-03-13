Referendum sulla giustizia, Berrino (FdI): "Incontro a Sanremo con il Comitato del Sì"

Un incontro pubblico per discutere del referendum sulla giustizia e delle ragioni del “Sì”. È quello in programma lunedì 16 marzo alle 18 a Sanremo, presso la sala Tabarin del Teatro Centrale, promosso dal Comitato del Sì e aperto alla partecipazione dei cittadini.

A presentare l’iniziativa è il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Giustizia al Senato.

“Le parole pronunciate dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco del Teatro Parenti sono state pacate, profonde e piene di amore per l'Italia e per i cittadini. Un invito sincero a partecipare e a scrivere insieme il futuro della nostra democrazia. Il suo è stato un messaggio chiaro: non restare a guardare, ma scegliere. Perché quando gli italiani decidono di scrivere il proprio futuro non c'è nulla che possa fermarli. Quella di Giorgia Meloni è una mano tesa a tutti i cittadini, al di là delle appartenenze politiche, affinché si colga l'occasione del referendum per restituire alla giustizia indipendenza, trasparenza e per liberarla definitivamente da qualsiasi logica di corrente. Partecipare e votare sì significa rafforzare lo Stato di diritto e riportare la giustizia al servizio dei cittadini”.

Nel corso della serata sanremese interverranno diversi esponenti del mondo giuridico e politico. Dopo i saluti del coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Antonino Consiglio, il dibattito sarà moderato dall’assessore agli Affari legali del Comune di Riva Ligure, l’avvocato Martina Garibaldi.

Sono previsti gli interventi del dottor Alberto Landolfi, già pubblico ministero di Savona e docente universitario, degli avvocati Andrea Rovere, Claudia Rodini e Alessandro Ferlini, oltre allo stesso senatore Berrino.

L’iniziativa sarà aperta al pubblico e rappresenterà un momento di confronto dedicato ai temi della riforma della giustizia e alla consultazione referendaria, con l’invito rivolto ai cittadini a partecipare per approfondire le ragioni del Sì.