Forza Italia Sanremo segnala irregolarità nelle affissioni elettorali: “Occupato il nostro spazio dai 5 Stelle”

Ieri sera iscritti e militanti di Forza Italia Sanremo, insieme al segretario cittadino Davide Salvi, hanno provveduto ad affiggere i manifesti di propaganda elettorale a sostegno del Sì in vista delle prossime consultazioni referendarie, utilizzando gli spazi assegnati con apposita ordinanza del sindaco.

Secondo quanto riferito dal coordinamento cittadino, il quarto spazio, che sarebbe stato riservato a Forza Italia, risultava però già occupato dai manifesti del Movimento 5 Stelle, “arbitrariamente affissi”, viene sottolineato, a dimostrazione – secondo gli azzurri – di “impreparazione” nella gestione degli spazi elettorali.

Forza Italia segnala inoltre come anche altre forze politiche, in particolare Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra, non avessero inizialmente utilizzato gli spazi loro assegnati. Il PD, informato dell’errore, si è tuttavia attivato nella notte per regolarizzare la situazione, provvedendo a rimuovere i manifesti collocati in modo non conforme e a riposizionarli negli spazi corretti. Gli azzurri prendono atto del ravvedimento del Partito Democratico sul piano formale.

Nel comunicato, Forza Italia esprime l’auspicio che i militanti sanremesi del PD possano “ravvedersi anche nel merito del quesito referendario”, ricordando come alcuni esponenti nazionali dem – tra cui Picerno, Quartapelle, Morando, Ceccanti, Minniti, Testa, Salvi, Petruccioli, Barbera, Concia e altri – abbiano già annunciato il proprio sostegno al Sì.

Il partito invita quindi i cittadini elettori a valutare con attenzione il contenuto della riforma sulla quale saranno chiamati a esprimersi, sollecitando un voto “consapevole” per quella che definisce “una giustizia migliore”, con un giudice terzo e indipendente, distinto dal pubblico ministero. Nel testo diffuso da Forza Italia si richiama il principio del “giusto processo” sancito dalla Costituzione e si sostiene la necessità di modernizzare un sistema giudiziario ritenuto ormai inadeguato, ricordando come l’Italia sia – secondo la loro ricostruzione – l’unico Paese del G7 a non prevedere la separazione delle carriere tra pm e giudici, elemento che viene indicato come retaggio dell’ordinamento fascista e caratteristica dei regimi oppressivi.

Salvi, in chiusura, ribadisce l’appello a un confronto sul merito della riforma e al rispetto delle regole nella campagna referendaria, a partire proprio dall’utilizzo corretto degli spazi di affissione.