Il Capitolo Bni di Sanremo cambia sede: la nuova location è il Palafiori (Foto)

Cambio di sede per il gruppo di imprenditori del capitolo BNI di Sanremo. A partire da martedì 23 aprile è stato scelto il Palafiori di Corso Garibaldi a Sanremo come nuova location sede degli incontri settimanali della squadra di imprenditori sanremesi dedita a creare business insieme.

"La scelta si è resa necessaria per la continua crescita del gruppo e la conseguente necessità di spazi più ampi, nonché dalla ricerca di un luogo più centrale e adatto ad accogliere interessanti progetti futuri in chiave di economia collaborativa e promozione del territorio" - fa sapere il gruppo di imprenditori del capitolo BNI di Sanremo - "Nuova sede e nuova energia, quindi, con un grande ringraziamento di cuore all’associazione sportiva Sanremo Rugby che per lungo tempo ci ha ospitati, mettendo a disposizione la propria accogliente Club House in quel di Pian di Poma".

"Il capitolo BNI Sanremo è composto da 38 imprenditori appartenenti ad un ampio ambito professionale (architetti, agenti immobiliari, imprenditori edili, dentisti, commercialisti, assicuratori, avvocati, geometri, consulenti di vario tipo, marmisti, ristoratori, ecc ecc) in definitiva uno spaccato di tutto il mondo imprenditoriale" - sottolinea - "L'obiettivo di BNI è di contribuire ad un cambiamento culturale nel mondo imprenditoriale, promuovendo lo sviluppo del business in rete attraverso il sostegno reciproco. Il valore di BNI è sentirsi parte di un progetto più grande, fare business mettendo a disposizione le proprie competenze e offrire aiuto e referenze ai membri del proprio Capitolo e non solo".

"Per chi non conoscesse BNI, ciò che balza agli occhi, trovandosi ospite ad una delle loro riunioni, sono l’affiatamento, l’energia positiva percepibile e contagiosa, la presenza di un metodo efficiente e strutturato e l’atteggiamento fortemente positivo e propositivo, in sensibile controtendenza con l’immagine spesso attribuita al 'ligure' medio, ossia quella di personaggio dedito esclusivamente al 'mugugno' e poco propenso alla novità e allo scambio culturale. Il gruppo si riunisce ogni martedì dalle 7 di mattina alle 9. Si condivide la colazione, si affrontano concetti importanti e si fa formazione di qualità, per poi passare al 'pezzo forte' della riunione: presentare la propria attività e far sapere agli altri “come possono aiutarti” - fa sapere - "Per chi desiderasse far crescere il proprio business o semplicemente per chi fosse curioso di partecipare ad una delle riunioni, non resta che contattare la segreteria del gruppo al seguente indirizzo email: bnisanremo@gmail.com".