Bordighera, salvare vite: nuovo defibrillatore per la comunità (Foto e video)

Un nuovo defibrillatore sarà disponibile per la cittadinanza. E' stato installato e inaugurato, questa mattina, in via Vittorio Emanuele II, nei pressi dell'incrocio con via Agostino Noaro alla presenza del consigliere comunale Barbara Bonavia, l'assessore di Camporosso Cristiana Celi, del presidente della Croce Rossa di Bordighera Vincenzo Palmero, dei militi della Croce Azzurra di Vallecrosia, degli agenti della polizia locale di Bordighera, dei cittadini e dei donatori.

Il nuovo dispositivo elettromedicale è stato, infatti, donato alla comunità dall'impresa di pulizie Il Sole di Paula Evlante. "Abbiamo deciso di installarlo qui perché è una zona strategica e molto trafficata anche a piedi. Si trova vicino al negozio di articoli sportivi 'Sporting Vip', davanti alla farmacia San Giorgio nei pressi dell'incrocio che porta al mare" - spiega Paula Evlante.

Il nuovo defibrillatore potrà essere usato da tutti per salvare la vita, in caso di necessità, alle persone in arresto cardiaco. "E' molto semplice da usare" - dice il tecnico Andrea Otten, che ha spiegato e mostrato ai presenti come deve essere usato - "Se qualcuno si dovesse sentire male prima si verifica se respira, scrollandolo, per verificare che non stesse dormendo, e si deve chiamare subito il 112 o 118. A questo punto si può eseguire il massaggio cardiaco e poi si può utilizzare il defibrillatore. E' molto importante imparare ad usarlo correttamente perché può davvero salvare una vita. Negli ultimi anni, in provincia di Imperia, si sono potute salvare tre vite grazie alla presenza dei defibrillatori: un uomo colto da infarto a Bordighera, una donna a Ventimiglia e un altro uomo a Triora".