Vallecrosia, le Black Widow sbarcano a 'L'acchiappatalenti' di Milly Carlucci (Foto e video)

Standing ovation per il gruppo “Black Widow” dell'Urban Theory School a Vallecrosia che ieri sera si sono esibite a "L'acchiappatalenti".

Dopo aver partecipato all’undicesima edizione di Italia’s got Talent, dove giunsero terze, ed essersi esibite alla finalissima di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus allo Stadio del Tricolore di Reggio Emilia nel 2021, le ballerine, ieri sera, sono tornate in televisione mostrando il loro talento nel programma condotto da Milly Carlucci.

"Veniamo da una piccola città: Vallecrosia" - ha detto la 18enne Melissa Palla presentando la crew - "E' una piccola città dove si può trovare veramente poco da fare. Siamo diciotto ragazze, alcune studiano ancora altre fanno le estetiste e le insegnanti di danza ma siamo tutte accomunate dalla passione per quello che facciamo. Le Black Widow sono un mezzo per poter realizzare il nostro sogno in una realtà piccola che ci offre oggettivamente poco. E' la cosa più bella che c'è nella mia vita. Sono una boccata d'aria. Con loro ho scoperto la complicità, l'amicizia e la sincerità. Nonostante siamo tanti corpi riusciamo ad essere un unico cuore che batte all'unisono. Il nostro talento è la capacità di dare forma a un movimento che può essere illusorio e diamo forma a quello che può essere un fiore, un vortice, una folata di vento. La nostra esibizione potrà dare forma ai sogni".

Hanno ballato, perciò, in prima serata nel nuovo talent show di Rai 1 incentrato sulla ricerca di nuovi talenti con Milly Carlucci che era in compagnia di cinque talent scout d'eccezione: Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Nino Frassica. Con la loro spettacolare coreografia le Black Widow hanno ricevuto applausi e tanti complimenti da pubblico, dai talent scout e dalla giuria che hanno assegnato alla crew 25 punti. Sono state 'acchiappate' da Mara Maionchi.