Vallecrosia, fiera annuale di Pentecoste: cambia la viabilità

Cambia la viabilità a Vallecrosia per consentire, in totale sicurezza, la fiera annuale di Pentecoste che andrà in scena domani, il 19 maggio, sul piazzale dell'ex mercato dei fiori.

Scatta così il divieto di sosta dalle 6 alle 20 di domani in piazza dell'ex mercato dei fiori, in via San Vincenzo 138, in via Giovanni XXIII nel tratto tra via C. Aprosio e via San Vincenzo.

Inoltre, vi sarà divieto di transito, sempre dalle 6 alle 20 di domani, in piazza dell'ex mercato dei fiori, in via Giovanni XXIII, nel tratto tra C. Aprosio e via San Vincenzo, e in via San Vincenzo, nel tratto tra il confine di Camporosso e via Giovanni XXIII.