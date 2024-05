Santo Stefano al Mare, anche quest’anno la scuola primaria partecipa alla bandiera verde (foto)

Anche quest’anno la scuola primaria di Santo Stefano al Mare ha partecipato alla bandiera verde. I temi trattati sono educazione ambientale e risparmio energetico.



“Le scuole oggi hanno il compito fondamentale di essere motori del cambiamento di rotta della nostra società verso un futuro sostenibile, riorganizzando la società in modo che sia capace da un lato di utilizzare le risorse rinnovabili di energia, dall’altro di riciclare le risorse di materia non rinnovabili” - afferma il maestro Roberto Iacono, che prosegue: ”Ciò significa modificare i comportamenti degli individui e delle comunità, in modo che tutti condividano tale necessità attraverso l’agire quotidiano. Nel percorso proposto le conoscenze vengono dopo le azioni, in modo tale che ad ogni passo la conoscenza sia integrata con le azioni, garantendo coerenza tra pensare, sentire, dire ed agire, e supportando la capacità di ogni individuo e comunità di re-indirizzare il proprio agire quotidiano verso la sostenibilità, già a partire dal momento presente”.



"In accordo con questa visione, il progetto illustra il percorso di educazione alla sostenibilità, costruito attraverso la realizzazione di un’azione concreta di gestione sostenibile dell’edificio nel quale la scuola è ospitata, focalizzandosi sul risparmio dell’energia elettrica. Si tratta di un processo di co-educazione, nel quale gli elementi di conoscenza connessi allo stesso sono anzitutto attivati dal vivere l’esperienza stessa. Inoltre, i docenti delle diverse discipline possono riprendere quanto vissuto, per sviluppare approfondimenti teorici a partire dal contesto dell’esperienza. Ulteriore importante obiettivo dell’azione educativa è il favorire lo sviluppo di futuri cittadini consapevoli non solo del loro essere individui, ma anche parte della comunità del nostro Comune, imparando così ad avere cura del bene comune come del loro bene individuale".



Gli obiettivi del progetto:

• Far capire che cos'è l'energia, come viene generata ed utilizzata;

• approfondire i concetti di energie rinnovabili e di riduzione del fabbisogno energetico;

• concetto di risparmio energetico negli edifici, con particolare riferimento alla propria casa e alla scuola;

• acquisire gesti quotidiani energeticamente corretti volti all'adozione di un comportamento in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale;

• informare sull'utilizzo di nuove tecnologie eco-compatibili.

• modificare i comportamenti e gli stili di vita a beneficio dell’ambiente.