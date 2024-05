Cerimonia del Toro club Sanremo in ricordo deli Invincibili del Grande Torino (foto)

Il 4 maggio è sempre un giorno speciale per i tifosi del Torino. Il Toro club Sanremo, come tutti i tifosi granata sparsi per l'Italia e per il mondo, ha commemorato Gli Invincibili del Grande Torino che perirono in un terribile incidente aereo sulla collina di Superga il 4 maggio del 1949. A distanza di 75 anni l'attivissimo Toro club Sanremo li ha ricordati oggi alle ore 17.03 deponendo un mazzo di fiori e leggendo i nomi dei 31 sfortunati atleti, dirigenti ed accompagnatori. La cerimonia si è svolta a Pian di poma dove è presente la strada ed una targa intitolata al Grande Torino. 'Solo il fato li vinse',



Il direttivo del Toro club Sanremo