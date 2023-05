Incidente mortale a Ventimiglia: l'alta velocità possibile causa, ricostruita la dinamica e i primi dettagli sull'identità dei deceduti

Potrebbe essere l'alta velocità la causa dietro l'incidente mortale avvenuto ieri sera poco dopo le 20 sul cavalcavia di Roverino a Ventimiglia. Dalle indagini condotte per tutta la notte dalla polizia stradale inizia a delinearsi la dinamica dietro l'accaduto.

Al momento non sono ancora note le generalità complete delle persone morte nell'incidente. Si tratta però di un uomo di 48 anni morto nell'impatto ed una donna di 74 anni deceduta nella fase di trasporto all'elicottero che l'avrebbe dovuta portare all'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Feriti ma vivi gli altri due occupanti del mezzo, il conducente e un altro passeggero. Proprio sul guidatore sono in corso accertamenti per la sua posizione rispetto all'accaduto.