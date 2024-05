Camporosso, il settore polizia di frontiera si aggiudica il XVII Memorial Sebastiano Carpineta (Foto e video)

Il settore polizia di frontiera si aggiudica il XVII Memorial Sebastiano Carpineta, che prende il nome dalla guardia di P.S. caduta in servizio al valico di Ponte San Luigi il 27 marzo del 1969 al quale ieri mattina è stata intitolata la piazzetta della chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo a Grimaldi Inferiore, frazione di Ventimiglia, andato in scena ieri pomeriggio sul campo sportivo di Camporosso.

Per l'occasione hanno indossato le scarpette da calcio e sono scesi in campo rappresentanti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e del settore della polizia di frontiera che si sono sfidati in partite da due tempi di 20 minuti l'uno. "Tutti gli anni ricordiamo mio fratello con un memorial" - dice Franco Carpineta, fratello di Sebastiano - "Ringrazio tutti di cuore per la presenza e riuscita della manifestazione".

Un'iniziativa voluta e organizzata dal consiglio direttivo della sezione Anps di Ventimiglia per ricordare Carpineta, che morì a causa delle ferite subite il 27 marzo del 1969 quando la garitta del controllo passaporti al valico italo-francese di Ponte San Luigi venne travolta e distrutta da un autocarro con i freni rotti, condotto da un cittadino francese, e Giovanni Zinconi, appuntato dell'arma dei carabinieri.

La gigantesca Coppa, che di volta in volta viene ceduta alla squadra vincitrice per essere posizionata in bellavista negli uffici ed essere orgogliosamente ammirata da tutto il personale, è stata consegnata, prima del fischio d'inizio, alla famiglia Carpineta presente alla manifestazione insieme a due miss: Sharon Pappalo, Miss Camporosso 2021, e Isabel Pederzani, Miss eleganza Us Camporosso.