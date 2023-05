Badalucco protesta contro la diga: appesi alcuni striscioni per dire 'No' allo studio di fattibilità

A Badalucco sono comparsi alcuni striscioni contro la diga. È chiaro il messaggio di protesta della comunità del paese della valle Argentina, sempre più preoccupata di fronte al finanziamento di uno studio di fattibilità per la costruzione di un invaso.



800mila euro per valutare se il territorio possa ospitare una diga, probabilmente sopra l'abitato del borgo. Risorse messe a disposizione da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme a Rivieracqua.

"Insieme per amore contro ogni forma di diga" ecco cosa è stato scritto sugli striscioni. Oltre a questo sono state indicate anche le date simbolo della lotta dei badalucchesi contro quest'opera. Quella più importante è sicuramente quella del 1963 quando a seguito di una rivolta popolare partita proprio da Badalucco e sull'onda emotiva della tragedia del Vajont, vennero bloccati i lavori già in fase avanzata della diga a Glori.

Negli anni lo spauracchio della diga ciclicamente è tornato. Si arriva così a questi primi mesi del 2023, quando il 15 marzo, la notizia del finanziamento dello studio di fattibilità per un invaso, come misura di contrasto all'emergenza idrica, colpisce e sconquassa un'intero territorio, compresi i sindaci dei comuni della valle Argentina, ignari di quanto deciso a Roma.

Oggi anche solo la valutazione per la possibile realizzazione di un invaso (sembra di circa 30 metri, quello del 1963 raggiungeva i 90 metri) ha messo in allarme molti badalucchesi, pronti ancora una volta a dare battaglia contro l'idea di quest'opera. Tra di loro anche il sindaco Matteo Orengo che proprio recentemente ha detto di essere totalmente contrario ad una diga sopra il paese che priverebbe Badalucco del suo torrente causando più danni che benefici.