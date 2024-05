Gli studenti del Liceo Cassini di Sanremo alla fase regione delle 'Olimpiadi di Primo Soccorso' (Foto)

Volandia (Somma Lombarda), piccolo centro della provincia di Milano, ha ospitato ieri la fase regionale delle ‘Olimpiadi di Primo Soccorso per studenti’ in cui le squadre di istituti scolastici della Lombardia si un sono messe alla prova con scene simulate di primo soccorso.

Studenti e studentesse del quarto anno della scuola secondaria di secondo grado, 14 in tutto, sono giunti dopo mesi di preparazione da tutta la regione. Coadiuvati dal prezioso sostegno dei comitati territoriali di Croce Rossa, hanno imparato importantissime nozioni utili non solo per la gara, ma soprattutto per la vita di tutti i giorni. Ospiti d’onore i ragazzi del liceo Cassini di Sanremo, vincitori in Liguria, che durante l’anno scolastico erano stati preparati dai volontari del nostro comitato.

L’attività, stipulata tra la CRI Nazionale ed il Ministero dell’Istruzione e dell’Università, era rivolta alle scuole superiori e prevedeva di formare, per ogni scuola partecipante, un numero definito di studenti alle tecniche di Primo Soccorso. Le finali nazionali di svolgeranno a Pisa il prossimo 25 maggio.