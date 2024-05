Sanremo inizia maggio con nove divieti di balneazione sulle sue spiagge

Sono nove i divieti di balneazione in vigore sulla costa di Sanremo. L’inizio di maggio all’insegna delle basse temperature tiene ancora distanti dalle spiagge residenti e turisti, ma la situazione meteorologica è destinata a cambiare e le analisi dell’Arpal sono osservate speciali per ottenere il “via libera”.

I divieti già in vigore erano stati revocati il 30 aprile perché dal 1° di maggio devono essere convertiti in relazione alle aree di balneazione. Precauzionalmente, quindi, il Comune di Sanremo ha emesso delle nuove ordinanze per via di una nuova rottura al sistema di fognatura e ora si attendono le analisi dell’Arpal per verificare il ritorno dei parametri nella norma.

Le zone attualmente interessate dal divieto cautelativo di balneazione sono: corso Marconi, baia Capo Pino, la Bussola, foce rio San Bernardo, foce torrente Armea, lungomare delle Nazioni, corso Imperatrice, Tiro a Volo e zona Rio Foce.

Sono conformi: Tre Ponti, San Martino, corso Trento e Trieste, Bussana e Casello.

Ora la speranza è tutta riposta nelle analisi Arpal previste nei prossimi giorni. Solo il loro esito potrà spazzare via le prime ombre sulla stagione balneare 2024.