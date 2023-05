Vallecrosia intitola la piazza dei giardini in via San Rocco a Erio Tripodi. Ad Anselmo Genovese va il Premio Treno della Musica (Foto e video)

Vallecrosia ha inaugurato, oggi pomeriggio, una lastra di vetro, realizzata gratuitamente dallo studio Atelier 443 Rositano Piccolo, che è stata dedicata all’amato Erio Tripodi. La piazza dei giardini in via San Rocco è stata, inoltre, intitolata al grande ristoratore e appassionato di musica scomparso nel 2005 alla presenza di autorità civili e militari, dei numerosi cittadini, del sindaco Armando Biasi e della sua Amministrazione, della famiglia di Erio Tripodi e del candidato sindaco Fabio Perri. Don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco, durante la cerimonia ha benedetto la targa.

Con esibizioni di musica delle Industrie Musicali e di danza del centro formazione Dance Art Project di Cristina Valente ha preso il via l’evento “Erio una vita per la musica”, caratterizzato da un ricco programma con musica live e messaggi di artisti: il tenore Andrea Bocelli, che ha scritto una lettera per l'occasione, Tullio De Piscopo, Manuela Villa, Enrico Musiani, A. Fortis, Stefano Consolini, Walter Nudo, Dario Salvatori e Anselmo Genovese. E' stato, poi, consegnato il Premio Treno della Musica ad Anselmo Genovese. Vi sono stati anche diversi ospiti: Awana Gana, Maurizio di Maggio, Luisella Berrino e Sylvia Sermenghi alla quale è stato consegnato un mazzo di fiori. Anche il principe Alberto di Monaco ha lasciato un messaggio. Sono stati pure mostrati i video di Erio e le interviste a diversi vallecrosini e a negozi storici della città: il macellaio Walter Peretti, Luca Pellegrino della libreria Pellegrino, Angiolino della cartoleria Quadrifoglio, l'ex maresciallo dei carabinieri della stazione di Vallecrosia Vittorio Urcioli, l'allevatrice cinofila Anna Andries, il commerciante Marco Serpe, il meccanico e dirigente sportivo di squadre di ciclisti professionisti Giuseppe Righi, la figlia di Giuseppe Righi, Nadia di Foto Carlo e Beatrice di Fioridea. Il pomeriggio si è poi scaldato con una Jam Session.

L'evento, presentato da Freddy Colt, continuerà anche questa sera con l’esibizione della scuola degli Urban Theory - Hip Hop e lo spettacolo di Max Voice Dj Set.