Vallecrosia, 'Erio una vita per la musica': agli Urban Theory il Premio Treno della Musica 2023 (Foto e video)

"Agli Urban Theory, un gruppo vallecrosino, che per l'originalità nel declinare il ritmo e la melodia e per le coreografie dalle geometrie spettacolari sono amati a livello mondiale". Con questa motivazione gli Urban Theory hanno ricevuto il Premio Treno della Musica 2023 realizzato da Michele Affidato. La consegna del riconoscimento è avvenuta, ieri sera, nella piazza dei giardini in via San Rocco a Vallecrosia, in occasione dell’evento 'Erio una vita per la musica', alla presenza del sindaco Armando Biasi e della sua Amministrazione, dei cittadini e della famiglia Tripodi.

La serata, presentata da Freddy Colt, ha preso il via con l’esibizione dei ragazzi della scuola di danza Urban Theory-Hip Hop. In seguito, i bimbi della scuola di musica Industrie Musicali hanno cantato il brano 'Supereroi', che si è aggiudicato il terzo posto al Festival di Sanremo di quest’anno. E’ andato poi in scena lo spettacolo “Spazio ai giovani”. Max Voice Dj Set è riuscito a far scatenare in pista tutti i presenti.

E’, perciò, riuscito l’evento dedicato all’amato Erio Tripodi, grande ristoratore e appassionato di musica, al quale la città della famiglia ha intitolato la piazza dei giardini in via San Rocco e ha dedicato una lastra di vetro con foto di Erio, realizzata gratuitamente dallo studio Atelier 443 Rositano Piccolo.