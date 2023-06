Sanremo: assegnati in una lunga riunione i posti, martedì prossimo al via il mercato 'diviso' sul lungomare

E’ fissato per martedì prossimo a Sanremo il primo mercato ‘diviso’, per la decisione presa nei giorni scorsi da parte degli ambulanti della parte bassa di spostarsi in via Adolfo Rava, durante il lavori per la costruzione del posteggio interrato e per il restyling della superficie.

E ieri, nella sala degli specchi del Comune, si è svolta la riunione per l’assegnazione dei posti, in modo da essere pronti martedì. Si tratta di uno spostamento diverso da quello del periodo Covid, quando i banchi vennero spostati sul lungomare Calvino, al posto dei parcheggi. E in quel caso erano tutti. Questa volta sono circa una settantina e troveranno spazio su via Adolfo Rava per almeno 18 mesi.

Lunga è stata la riunione di ieri per l’assegnazione dei posteggi, avvenuta secondo l’anzianità della licenza. Da martedì, quindi, il mercato bisettimanale si dividerà in due per oltre un anno: la parte superiore di piazza Eroi resterà invariata, quella inferiore andrà in via Adolfo Rava. Una circostanza obbligata che, però, potrebbe anche rappresentare un’opportunità. Saranno poi i numeri dei primi giorni di vendita a dare le risposte.