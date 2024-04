Da Vallecrosia ad Assisi, viaggio spirituale e culturale per i cresimandi della parrocchia di San Rocco (Foto)

Viaggio spirituale e culturale ad Assisi per i cresimandi della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia. I giovani che si apprestano a ricevere la Cresima, accompagnati dal parroco don Rito Alvarez e da alcuni genitori, hanno vissuto quattro giorni intensi di visite, incontri e testimonianze.

Una gita fuoriporta per arricchire la loro conoscenza ed aiutarli a prepararsi a ricevere il sacramento. "Un'esperienza durata quatto giorni, da mercoledì a sabato, che è stata molto ricca, intensa e importante per i cresimandi" - dice il parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia, don Rito Alvarez - "Un'occasione unica, ricca di spiritualità, cultura e conoscenza che ha coinvolto i giovani, che riceveranno la Cresima nel pomeriggio del primo giugno, in riflessioni, momenti di fraternità, incontri e visite".

"I ragazzi hanno incontrato diverse persone che hanno raccontato la loro esperienza" - racconta don Rito - "Hanno potuto ascoltare la testimonianza di alcuni frati alla basilica Santa Maria degli Angeli e ammirare la Porziuncola, la cappella dove si raccoglieva in preghiera Francesco d'Assisi, centro della spiritualità francescana. Alla chiesa di San Damiano hanno seguito interessati la testimonianza di padre Giuseppe, che da ballerino della Rai ha cambiato vita diventando un frate. Da più di trent'anni vive il fascino della vita di fede e di Cristo, seguendo le orme di San Francesco. Hanno poi incontrato all'Eremo delle Carceri un giovanotto di una trentina d'anni, fra Matteo di Pesaro, che ha lasciato una bellissima testimonianza. Infine, hanno avuto la possibilità di visitare con una guida, suor Lucia, la Basilica di San Francesco e tutti i dipinti del Giotto nella Basilica Superiore e Inferiore di Assisi".