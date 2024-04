Turismo in provincia: febbraio vede conferme per Sanremo, in crescita dianese, Ventimiglia e Bordighera

Nonostante il Festival di Sanremo non è stato un febbraio straordinario sul piano turistico per la nostra provincia. Nella settimana della kermesse canora matuziana non era possibile trovare una stanza in quasi tutta la provincia ma, visti i dati divulgati dalla Regione Liguria per tutto il mese, probabilmente nel resto di febbraio non si sono registrati momenti di grandi arrivi e presenze.

Partiamo dal dato globale per tutta la provincia, che ha visto numeri in media per gli arrivi rispetto all’anno scorso. Si è passati da 48.812 del 2023 a 49.160 di quest’anno con un incremento dello 0,71%. C’è invece un ottima crescita per gli arrivi, che salgono del 7,34%. In aumento gli italiani negli arrivi (+2%) e in diminuzione gli stranieri (-1,68%). Per quanto riguarda le presenze c’è da registrare l’aumento intorno al 7% per entrambi. Nei primi due mesi dell’anno calo del 2,41% negli arrivi e aumento del 2,84 nelle presenze.

A Sanremo, nonostante il Festival e un lieve aumento di italiani, complice il calo degli stranieri si registra un -1,03% negli arrivi rispetto all’anno scorso ma il dato è positivo nelle presenze che salgono del 5,20%, soprattutto grazie agli italiani. Il trend dei primi due mesi vede comunque la città dei fiori in calo del 2,18% negli arrivi rispetto al 2023 ma in salita nelle presenze del 2,15%.

Continua nell’exploit di inizio anno la città di Ventimiglia che vede, per febbraio un nuovo aumento negli arrivi (seppur più contenuto rispetto a gennaio) dell’1,85% ma conferma le presenze del mese precedente, attestandosi a +26,9% rispetto al 2023. Nel trend dei primi due mesi dell’anno, Ventimiglia conferma i miglioramenti del 5,72% negli arrivi e del 28,40% nelle presenze, rispetto all’anno scorso.

Molto bene anche Bordighera che, a febbraio vede una crescita del 3,01% negli arrivi e del 13,95% nelle presenze con il trend che vede un miglioramento del 4,27% e dell’8,78% nei due dati presi in esame. Nella città delle palme, sia a gennaio che febbraio sono stati gli stranieri a far crescere i numeri del turismo.

Spostandoci nel comprensorio imperiese i numeri sono in aumento per Diano Marina che, dopo un crollo di gennaio vede febbraio migliorare rispetto all’anno scorso, con un +1,91% negli arrivi e del 5,61% nelle presenze. Il trend, a causa dei numeri di gennaio, è ancora in netto calo (-8,37% per gli arrivi e -1,31% per le presenze).

Anche San Bartolomeo al Mare vede un febbraio in crescita, con dati vanno ad equilibrare un pessimo gennaio. Per quanto riguarda gli arrivi c’è un +8,19% e, nelle presenze la crescita rispetto al 2023 è stata dell’8,08%. Come detto numeri che hanno invertito la tendenza del mese precedente e con il trend che vede la crescita dell’1,46% per gli arrivi e del 3,23% per le presenze.

Terminiamo con Imperia che, invece, conferma il brutto inizio dell’anno. Negli arrivi registriamo un -3,16% mentre nelle presenze è andata ancora peggio con il segno negativo pari al 6,73%. E anche il trend non è confortante, visto che gli arrivi sono a -10,59% per i primi due mesi dell’anno e le presenze a -13,52%.

Numeri che riguardano i primi due mesi del 2024 e che, ovviamente ci si augura possano vedere una tendenza invertita nei prossimi, in particolare i primi della primavera e, soprattutto, quelli della prossima estate.