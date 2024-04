Festa commerciale, la 'Primavera Bordigotta' di Confesercenti anima il centro cittadino (Foto e video)

Vestiti, scarpe, oggetti di artigianato, prodotti locali, gioielli e libri. Sono solo alcune delle cose che si possono trovare alla Primavera Bordigotta di Confesercenti che ha preso il via, questa mattina, nella città delle palme.

Nonostante il tempo uggioso, tante persone, turisti e residenti, a partire dalle 8, si sono ritrovate nell'isola pedonale allestita nel centro cittadino di Bordighera per fare shopping tra i banchi degli ambulanti e gli stand con artigianato.

La giornata commerciale sarà, inoltre, allietata per tutto il giorno dalle animazioni curate da "Capriole tra le Nuvole" con musica, due postazioni fisse con laboratori creativi, palloncini e trucca bimbi per i più piccoli. Presenti, anche, mascotte per rallegrare il percorso pedonale e rendere speciale la giornata per i bimbi. Nel pomeriggio si esibiranno pure gli sbandieratori della compagnia Sestiere du Burgu di Ventimiglia e i ballerini della Revolution Dance Studio. Una festa commerciale che durerà fino alle 19.30.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sono state chiuse al traffico dalle 7.30 alle 21.30 via Vittorio Emanuele; via Libertà; via Roma e corso Italia, nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e corso Europa, ed è stato istituito, fino alle 21.30, il divieto di sosta, con rimozione forzata, in via Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra le intersezioni con via Pasteur e piazza Mazzini; in corso Italia nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e corso Europa; in via Romana lato sud; in via Tumiati; in via Libertà; in via 1° Maggio dall'intersezione con via dell’Umorismo a via Vittorio Emanuele; in corso Europa lato sud dall’intersezione con corso Italia a quella di via Pelloux adibita a capolinea dei bus urbani; in piazza Eroi Libertà (lato ovest per area funzionale); in via Aurelia nel tratto compreso tra via Arenella e via Pesaro per area manovra bus.

Il traffico veicolare e il percorso degli autobus della Rivera Trasporti sono stati deviati, in direzione Ventimiglia in piazza Valgoi, corso Europa, via Piave, via Tumiati e via Romana mentre autobus e autocarri in piazza Valgoi, corso Europa, via Piave, viale F. Rossi (con obbligo di precedenza a destra), piazza De Amicis, via Romana, via Cesare Augusto, via Cagliari, via degli Amici e via Aurelia. In direzione Sanremo, invece, la viabilità è stata spostata in via Aurelia, via Pasteur, via Romana, via Tumiati, via Piave, corso Europa e piazza Valgoi mentre per autobus e autocarri provenienti dal comune di Vallecrosia dovranno transitare in via Col. Aprosio, via Roma, via Romana, in via C. Augusto, via Degli Ulivi, via Romana, via Tumiati, via Piave, corso Europa e piazza Valgoi.​