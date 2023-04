Oltre 113mila euro di credito per Taggia: dal 2017 a oggi alcune strutture sportive non pagano il canone al Comune

Sono poco più di 113mila euro i crediti che il Comune di Taggia vanta dal proprio patrimonio senza riuscire a riscuoterli, in alcuni casi anche da diversi anni. A cubare è soprattutto lo sport, con 42.828 euro al 2022, derivanti da canoni non pagati al Comune negli ultimi 6 anni.

Spiccano in questo conto due strutture sportive che dal 2017 avrebbero dovuto versare 5629 euro e 789 euro all'anno. Per rimanere in tema, a questi conti si potrebbero aggiungere anche ulteriori 21mila euro derivanti dalla piscina.

Il dato economico si interseca con l'incarico affidato ad un consulente esterno per valutare quali delle 15 strutture sportive al patrimonio dell'ente abbiano rilevanza economica. Passaggio questo che potrebbe essere propedeutico per l'affidamento degli impianti tramite bando e soprattutto per rivedere i canoni, considerati eccessivamente bassi.

A rilevare la problematica è stato il gruppo 'Progettiamo il Futuro. Il consigliere comunale Giuseppe Federico ha analizzato le singole voci mentre arriva dal collega Gabriele Cascino un commento: "Due pesi e due misure. Quando si è parlato dello stralcio dei crediti, abbiamo tutti sentito il sindaco dire che '...bisogna trattare tutti allo stesso modo' e '...la legge va rispettata da tutti'. Allora perchè questi stessi principi non sono stati applicati ad alcuni gestori degli impianti sportivi che dal 2017 non corrispondo il canone dovuto per legge?"