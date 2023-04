Sanremo: si accendono le telecamere, da oggi entrare nelle aree pedonali costa 100 euro di multa

Ci siamo. I sistemi sono stati attivati questa mattina e, da oggi, le zone pedonali del centro saranno off limits per i veicoli non autorizzati.

Il comando di Polizia Locale ha attivato oggi i sistemi elettronici di lettura targhe e adesso entrare senza autorizzazione costerà 100 euro: 83 di sanzione più 17 per la pratica.

Le aree interessate sono: via Matteotti, piazza Sardi, piazza Bresca, piazza San Siro, via Corradi e via Debenedetti. Nel periodo di prova, a telecamere accese ma senza sanzioni, sono state registrate 150 violazioni al giorno durante i giorni feriali, 70 nei festivi. Il varco più violato è stato quello di via Gioberti. Da oggi partono i verbali.