Festa del frontaliere a Camporosso, l'assessore regionale Marco Scajola: "Tassazione equa per i lavoratori" (Foto e video)

Camporosso ospita la Festa del frontaliere organizzata dal Fai (Frontalieri Autonomi Intemeli). E' andata in scena oggi pomeriggio in località Bigauda. Per l'occasione erano presenti anche l'assessore regionale Marco Scajola, il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, l'assessore Domenico Calimera e il candidato sindaco a Camporosso Maurizio Morabito.

Un pomeriggio all'insegna della musica e del ballo grazie all'orchestra Rita e gli Evergreen ma anche un momento di confronto sulla tassazione ridotta al 5% e sul futuro dei frontalieri. "Una giornata all'insegna dell'amicizia e della felicità" - dice il presidente del FAI Maria Albanese - "Si è parlato anche della nuova detassazione per i lavoratori e pensionati che porterà altri risparmi dal prossimo anno".

"Sull'addizionale Irpef regionale vi sarà un risparmio di 150 euro, fino a 50mila euro, oltre ai risparmi del 5 per cento e oltre al bonus fiscale di 10mila euro. Il merito va al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti" - annuncia Roberto Parodi del Fai e consigliere comunale di Ventimiglia - "Questo vale per i pensionati frontalieri che sono già in pensione oggi e che prendono la complementare dalla Francia e per i lavoratori frontalieri e non. Si andrà a pagare praticamente quasi niente".

"In questi anni abbiamo fatto tanto per i frontalieri. L’impegno della nostra amministrazione regionale in tema di frontalieri è stato costante e ci ha consentito di raggiungere risultati importanti e storici. Il più rilevante tra questi è legato all’imposizione fiscale dei pensionati frontalieri di Monaco scesa dal 23 al 5%, eliminando così un’ingiusta disparità" - afferma l'assessore regionale ai Rapporti con i lavoratori transfrontalieri Marco Scajola soffermandosi sull'importante attività svolta da Regione per i lavoratori e pensionati che attraversano la frontiera per recarsi in Francia e nel Principato di Monaco partendo dall'istituzione della Consulta regionale per i lavoratori frontalieri liguri - "Quella della riduzione al cinque per cento della tassazione penso che sia la madre di tutte le battaglie per i frontalieri. Con un'azione politica molto forte e determinante ci siamo battuti. Un ringraziamento va al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e all'onorevole Ilaria Cavo per il suo impegno a Roma. A questo si aggiunge la riduzione dell'Irpef regionale che toccherà circa 800mila contribuenti liguri tra cui molti frontalieri con risparmi da 50 a 150 euro annui. E' un provvedimento che tocca tutti i lavoratori non solo i frontalieri. E' un aiuto ulteriore nell'aiuto che arriva ai lavoratori. Abbiamo, inoltre, messo a sistema e migliorato anno dopo anno una serie di corsi gratuiti di francese che stanno consentendo a centinaia di lavoratori liguri di migliorare la propria conoscenza della lingua. Regione non fa, dunque, mancare la propria vicinanza ai 7mila uomini e donne che ogni giorno superano la frontiera, migliorarne la posizione lavorativa è uno dei nostri obiettivi".

"Oggi si respira un clima di amicizia in un clima di serenità" - commenta il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "Le battaglie che ha fatto il Fai hanno portato a risultati concreti. E' stata una battaglia di civiltà e di buon senso per tante persone che si alzano all'alba e portano la loro manodopera in Francia, in particolare nel Principato di Monaco".