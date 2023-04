Sanremo: una vera invasione per 'Villa Ormond in Fiore', Biancheri "I Carri Fioriti? Stiamo ragionando sul da farsi" (Foto e Video)

Il parco di Villa Ormond letteralmente invaso, quest’oggi, da residenti e turisti per la prima giornata dedicata al fiore e che prende il nome dalla stessa villa. Grande curiosità ed ammirazione per gli artisti incaricati dai Sindaci dei Comuni del bacino sanremese e del consorzio Monte Bignone, che espongono le loro opere floreali.

Hanno aderito al progetto Badalucco, Bajardo, Bordighera, Ceriana, Civezza, Costarainera, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Pietrabruna, Pompeiana, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare e Triora. Le sale e il piazzale della Villa sono state arredate con installazioni curate da Mercato dei Fiori di Sanremo, Progetto Lavanda Riviera dei Fiori e Fondazione Villa Ormond. Anche i giovani artisti del nido d’infanzia Arcobaleno propongono le loro opere.

Al Floriseum vengono presentate cinque mostre fotografiche tematiche. Ferdi Giardini, artista e designer, con Accademia di Belle Arti di Sanremo esporrà due Mandala, ANCEF si prodigherà in un’infiorata e Marta Laveneziana nell’opera partecipata Tanzaku. La creativa Rosaria Torquati è presente per raccontare la propria opera su teli di canapa dedicata a Libereso. Gli artisti Mauro Fiordiluna, Marta Laveneziana ed Eleonora Olivieri propongono le loro creazioni di abiti con i fiori e body painting floreali. Atelier Emé e Progetto Lavanda vestiranno e coloreranno le spose con fiori di lavanda.

Previste performance teatrali di Hic et Nunc e musicali della Giovane Orchestra ‘Note Libere’ e dei Good Mood Intha Hood. A margine abbiamo parlato con il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, per capire come verranno organizzati gli eventi sul fiore e se tornerà il corso dei carri fioriti: “Stiamo facendo una riflessione con l’Assessore Faraldi e con il tavolo del turismo per capire se concentrare gli sforzi su una tre giorni per il fiore, oppure fare due cose diverse con il corso fiorito. L’importante è che si parli della nostra città e del territorio ma anche dei fiori e si può fare in molti modi. La manifestazione precedente ha dato buoni spunti per sponsorizzare la città, come confermato dal successo di Linea Verde”.