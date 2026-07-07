Bordighera, al Museo Bicknell visite speciali tra tesori nascosti, erbari storici e giornali della Belle Époque

Un'estate alla scoperta dei tesori meno conosciuti del Museo Biblioteca Clarence Bicknell. Nei mesi di luglio e agosto 2026 prende il via "Discovering the Bicknell Museum", un ciclo di visite guidate dedicate alle "meraviglie" del museo, con un'attenzione particolare ai fondi speciali normalmente non esposti al pubblico. L'iniziativa propone una serie di appuntamenti che si svolgeranno il mercoledì alle 10.30 e il sabato alle 14.30, offrendo ai visitatori l'opportunità di accedere a collezioni e materiali custoditi nei depositi e nelle raccolte storiche dell'istituto.

Ad aprire il calendario sarà "Crono-rifugio. Giornali Belle Époque a Bordighera", in programma sabato 11 luglio con replica mercoledì 22 luglio. Il percorso accompagnerà i partecipanti tra giornali e periodici dell'età d'oro della Riviera, permettendo di sfogliare le pagine originali lette dai viaggiatori inglesi e stranieri in vacanza. Riviste illustrate, elenchi dei forestieri illustri, pubblicità d'epoca e cronache mondane racconteranno la trasformazione di Bordighera in un raffinato salotto internazionale, in un viaggio fin de siècle attraverso la carta stampata.

Il secondo appuntamento, "Di là dal ficus tra gli erbari", è previsto sabato 25 e mercoledì 29 luglio. La visita condurrà il pubblico nella biblioteca naturalistica del museo, con l'apertura straordinaria dei delicati faldoni degli erbari storici di Clarence Bicknell. Un'occasione per osservare le specie botaniche classificate oltre un secolo fa e confrontare le antiche tavole illustrate con la flora che ancora oggi circonda il museo, in un percorso che unisce scienza, arte e natura.

A chiudere il ciclo estivo sarà "Se un pomeriggio d'estate uno studioso...", in programma mercoledì 19, sabato 22 e sabato 29 agosto. L'incontro accompagnerà i visitatori alla scoperta del lato meno conosciuto della biblioteca IISL ospitata nel Museo Bicknell, tra rarità bibliografiche, opere d'arte e collezioni speciali. Il percorso comprenderà i fondi dello storico ventimigliese Girolamo Rossi, le prestigiose edizioni botaniche degli Hanbury e della famiglia Bicknell Berry, oltre a stampe, carte geografiche e grandi atlanti storici.

Gli incontri sono organizzati dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri, con la collaborazione dei tirocinanti dell'Università di Vilnius. Il costo di ogni visita guidata è di 7 euro. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata telefonando al +39 331 344 9065.