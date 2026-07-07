Arma di Taggia, nasce l'associazione "AltreMenti", venerdì 10 luglio la presentazione a Villa Boselli

L’appuntamento fissato per venerdì 10 luglio a Villa Boselli vuole essere innanzitutto un momento di condivisione profonda. Al centro della serata ci saranno i valori fondanti della neonata associazione culturale "AltreMenti", che muove i suoi passi da un presupposto ritenuto fondamentale e imprescindibile dai suoi soci fondatori: l'inclusione e l'inclusività, due concetti vicini ma distinti, posti come basi imprescindibili di una sana vita sociale. Il nome stesso scelto per il sodalizio racchiude questa filosofia: è infatti dall'incontro di menti diverse che nascono le idee migliori per migliorare il futuro.

La scelta dell'argomento principale per questa serata di debutto non è affatto casuale, ma è stata fortemente voluta dall'intero direttivo proprio per ribadire il concetto che tutti hanno qualcosa da dire e da dare. L'obiettivo dell'associazione è far sì che chiunque venga incluso nei progetti e nelle idee, collaborando attivamente per il loro perseguimento, senza che nessuno venga lasciato fuori.

Durante l'incontro a Villa Boselli non ci si limiterà a dare spazio a interventi puramente tecnici. Gli esperti del settore della disabilità presenti condivideranno soprattutto emozioni, con lo scopo preciso di sensibilizzare il pubblico e far sì che ogni partecipante possa uscire dalla serata arricchito e consapevole che le possibilità reali esistono, a patto che si impari a guardare oltre i limiti con una lente diversa.

Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare numerosa venerdì sera per immaginare e costruire insieme qualcosa capace di restare nel tempo, ricordando che tutto può trasformarsi in cultura se c'è l'aiuto, l'energia e la partecipazione di ognuno. Da parte del direttivo va già un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno creduto fin da subito in questo progetto e che si stanno impegnando attivamente per far muovere i primi passi ad "AltreMenti".