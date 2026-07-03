Auser Ventimiglia cerca volontari automuniti per il trasporto sociale di anziani e persone fragili

L'Auser Aps Ventimiglia lancia un appello alla cittadinanza per trovare volontari automuniti disponibili a svolgere il servizio di trasporto sociale dedicato ad anziani e persone fragili dell'Intemelio. L'iniziativa, completamente gratuita per gli utenti, rappresenta uno dei servizi più importanti dell'associazione, che sul territorio è impegnata anche con i "nonni vigile", attività culturali, ludiche e di allenamento fisico rivolte alla popolazione anziana.

A spiegare la necessità di nuovi volontari è il presidente Giancarlo Memmo, che sottolinea come sarebbe sufficiente mettere a disposizione «anche solo una mattina o un pomeriggio alla settimana» per garantire un aiuto concreto a chi, diversamente, rischierebbe di rinunciare a visite specialistiche e terapie ambulatoriali. Il servizio consiste principalmente nel trasporto di persone autonome verso strutture sanitarie comprese tra Ventimiglia e Sanremo. Proprio perché i volontari non possono accompagnare gli utenti all'interno degli ambulatori, è necessario che i beneficiari siano in grado di muoversi autonomamente una volta giunti a destinazione.

L'attività è di volontariato e prevede esclusivamente un modesto rimborso spese, come consentito dalla normativa vigente. «Non è un lavoro e non vi arricchirete, non sarebbe nemmeno lo spirito del volontariato», evidenzia Memmo, che invita però a guardare al valore umano dell'esperienza. Per il presidente dell'associazione, infatti, offrire il proprio tempo significa non solo migliorare la qualità della vita di chi si trova in difficoltà, ma anche arricchire la propria. «Non c'è nulla di più gratificante di aiutare chi è in difficoltà, soprattutto nella società attuale», afferma, ricordando come il volontariato sia capace di creare relazioni autentiche e generare legami che fanno crescere sia chi riceve sia chi offre il proprio aiuto.

Chi fosse interessato a diventare volontario può contattare l'Auser Aps Ventimiglia esclusivamente tramite WhatsApp al numero 373 7174617.