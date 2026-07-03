Delf A2, sette nuovi successi per gli studenti dell'IC Cavour di Ventimiglia

Sono stati comunicati dall’Alliance Française i secondi risultati degli esami DELF A2 sostenuti dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Cavour di Ventimiglia nella sessione di giugno 2026.

Il corso di preparazione alla certificazione DELF A2, seguito dal professore Flavio Leone, ha coinvolto complessivamente quindici alunni delle classi terze 3A, 3B e 3D dell’istituto. Le attività si sono svolte in orario scolastico con un incontro settimanale di un’ora a partire dal mese di gennaio, per un totale di circa venti ore di formazione dedicate al potenziamento delle competenze linguistiche in lingua francese.

Il secondo gruppo composto da sette studenti iscritti alla sessione d’esame di giugno: Demarchi Filippo, Giovinazzo Amelia, Franchi Mirco, Neghina Ionut Mario Petre, Raco Davide, Ricci Flavia, Tripodi Francesco, hanno ottenuto con successo la certificazione internazionale DELF A2, rilasciata dal Ministero dell’Istruzione francese. Gli esami si sono svolti presso l’Alliance Française di Ventimiglia, ente certificatore riconosciuto a livello internazionale.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Antonella Costanza e dalla docente curricolare di lingua francese Claudia Albertieri, che hanno sottolineato l’impegno dimostrato dagli studenti durante tutto il percorso di preparazione e l’importanza di una certificazione linguistica che rappresenta un valore aggiunto nel percorso formativo dei ragazzi.

Il risultato rappresenta un importante traguardo per gli studenti e conferma la validità del progetto di potenziamento della lingua francese avviato dall’Istituto Comprensivo Cavour di Ventimiglia.

Il progetto affonda le proprie radici nell’anno scolastico 2024-2025, quando, su impulso dell’Amministrazione comunale di Ventimiglia, è stato avviato un percorso di implementazione dell’insegnamento del francese nelle scuole cittadine. Da quell’esperienza è nato un accordo di rete che coinvolge l’IC Cavour, le altre istituzioni scolastiche del territorio, l’Amministrazione scolastica francese e l’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria.

Grazie al supporto del Provveditore agli Studi Roberto Campagna e del dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Antimo Ponticiello, l’istituto ha ottenuto l’assegnazione di un docente di potenziamento di lingua francese e l’attivazione di corsi preparatori alla certificazione DELF A2 destinati agli studenti delle classi terze.

I grandi risultati conseguiti dagli alunni confermano l’efficacia di un percorso che punta a rafforzare il legame culturale e linguistico con il territorio transfrontaliero e a offrire agli studenti nuove opportunità di crescita personale e formativa in una realtà, come quella ventimigliese, storicamente caratterizzata dai rapporti con la vicina Francia.