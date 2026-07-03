Incendi boschivi, scatta lo stato di grave pericolosità in tutta la Liguria: divieto assoluto di accendere fuochi

A partire dalle ore 00.01 di sabato 4 luglio, su tutto il territorio di Regione Liguria entra in vigore lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Il provvedimento, emanato dall'ente regionale in base alle condizioni meteo-climatiche, introduce una serie di tassativi divieti per prevenire l'insorgere di roghi e tutelare l'inestimabile patrimonio verde del nostro territorio.

A causa delle severe restrizioni scattate su tutta la regione, diventa vietato accendere qualsiasi tipo di fuoco all’aperto, così come bruciare i residui delle lavorazioni agricole o forestali. Nelle aree considerate a rischio di incendio boschivo non è consentito in alcun modo l'uso di barbecue, fornelli o altri apparecchi a fiamma. Allo stesso modo, non si potranno utilizzare attrezzature che possano produrre scintille o brace nelle vicinanze di boschi e vegetazione, e vige il divieto assoluto di fumare o gettare mozziconi ancora accesi.

Le autorità ricordano che è vietato compiere qualsiasi altra attività che, anche involontariamente, possa provocare un principio di incendio. La collaborazione di cittadini e turisti è fondamentale per la salvaguardia dell'ambiente e l'invito, in caso di avvistamento anche solo di un focolaio o di fumo sospetto, è quello di chiamare subito e senza esitazioni il numero unico di emergenza 112 per attivare tempestivamente la macchina dei soccorsi.