Ventimiglia, asta pubblica per la vendita dei terreni dietro l'ex ACI in via Trossarelli

L'Amministrazione comunale prosegue nel percorso di valorizzazione del patrimonio pubblico. Con determinazione dirigenziale è stato approvato il bando di asta pubblica per la vendita congiunta di due terreni situati in via Trossarelli, uno di proprietà del Comune di Ventimiglia e l'altro di proprietà di Civitas S.r.l. a socio unico in liquidazione.

L'area, posta di fronte alla Caserma della Guardia di Finanza, tra l'ex sede ACI e un edificio condominiale, è attualmente utilizzata come parcheggio e si estende su una superficie complessiva di circa 244 metri quadrati, con una potenziale capacità di circa 12 posti auto.

La procedura prevede la vendita unitaria dei due terreni, in quanto costituiscono un unico compendio funzionale: le caratteristiche e la conformazione dell'area rendono infatti i singoli lotti non pienamente utilizzabili se separati. Per questo motivo il bando stabilisce che le offerte dovranno riguardare obbligatoriamente entrambi i terreni.

La base d'asta è fissata in 150.000 euro per il terreno di proprietà comunale e in 85.440 euro per quello di proprietà di Civitas S.r.l. in liquidazione, per un valore complessivo di 235.440 euro. Saranno ammesse esclusivamente offerte in aumento rispetto agli importi posti a base di gara.



Il bando e tutta la documentazione necessaria per partecipare alla procedura sono reperibili al seguente link:

https://www.comune.ventimiglia.im.it/it-it/amministrazione/bandi-di-gara/2026/asta-pubblica-per-l-alienazione-congiunta-dei-terreni-siti-in-via-trossarelli-foglio-64-56066-1-322b3f549e11be3893a2d40f2a27a845