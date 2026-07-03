Sanremo, Andrea Orlando inaugura la Festa dell'Unità 2026

Sarà Andrea Orlando, consigliere regionale e già Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e, successivamente, della Giustizia, l'ospite della serata inaugurale della Festa dell'Unità di Sanremo edizione 2026, in programma martedì 7 luglio a partire dalle ore 18.30 in Piazza Chiappe, a Bussana di Sanremo.

L'incontro, dedicato al tema "Lotta alle mafie e alla corruzione", aprirà ufficialmente la manifestazione organizzata dal Partito Democratico provinciale e dal Circolo PD di Sanremo, dando il via a sei giorni di dibattiti, approfondimenti, cultura e momenti di socialità.

In un contesto nazionale e internazionale caratterizzato da sfide sempre più complesse sul fronte della legalità e della trasparenza, l'appuntamento con Andrea Orlando rappresenta un'importante occasione di confronto pubblico su temi fondamentali, anche e soprattutto per il nostro territorio, per la tutela della democrazia, delle istituzioni e dei diritti dei cittadini.

Si ricorda, a questo proposito l’importante azione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, con una forte concentrazione di immobili e terreni sottratti alle cosche della ‘ndrangheta radicatasi nel Ponente Ligure - considerato una delle aree del Nord Italia più infiltrate dalla criminalità -, restituiti ai comuni di Bordighera e Vallecrosia come simbolo di riscatto sociale. I complessi immobiliari sono stati infatti affidati ad alcune associazioni locali per favorire percorsi di formazione rivolti a giovani per acquisire professionalità.

La Festa dell'Unità vuole, infatti, essere un luogo di incontro aperto alla cittadinanza tutta, capace di coniugare riflessione politica, partecipazione e convivialità. Per questo il Partito Democratico provinciale e il Circolo PD di Sanremo invitano cittadini, associazioni e organi di informazione a prendere parte alla serata inaugurale.

La serata proseguirà poi con buon cibo tra cui capra e fagioli, rostelle, condiglione, ravioli e altri piatti tipici, accompagnati dalla musica degli anni ’80 dei Popsters.

L'appuntamento è quindi per martedì 7 luglio alle ore 18.30 in Piazza Chiappe, a Bussana di Sanremo, per l'apertura della Festa dell'Unità 2026 con Andrea Orlando.