Ioculano alle Feste dell’Unità, da Berlinguer alla sanità ligure: politica tra visione e impegno concreto

Dalla figura di Enrico Berlinguer alle prospettive della sanità ligure, passando per il ruolo della politica e la necessità di costruire un'alternativa credibile per il futuro. Sono questi i temi al centro degli appuntamenti che vedono impegnato in questi giorni Enrico Ioculano, consigliere regionale ventimigliese del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Sanità. Un percorso che unisce memoria e attualità, con lo sguardo rivolto alle sfide che attendono la Liguria e alle scelte che dovranno essere affrontate nei prossimi anni.

Ioculano è intervenuto alla Festa de l'Unità alla Spezia, in un incontro dedicato alla figura di Enrico Berlinguer, occasione per ripercorrere alcuni degli aspetti più significativi del pensiero e dell'azione politica dello storico segretario del Partito Comunista Italiano. "È stata l'occasione per ricordare non soltanto le qualità dell'uomo, ma soprattutto la profondità e l'attualità del suo pensiero politico", ha spiegato Ioculano, richiamando in particolare la capacità di Berlinguer di interpretare gli equilibri internazionali e il suo modo di intendere la democrazia.

Nel suo intervento, il consigliere regionale ha posto l'accento anche sul rapporto tra partiti, politica e società, sottolineando come alcune intuizioni di Berlinguer possano ancora rappresentare un punto di riferimento. "La sua capacità di leggere con grande anticipo gli equilibri internazionali, la sua idea della democrazia, il rapporto tra i partiti e quello tra la politica e i diversi segmenti popolari del Paese", ha ricordato Ioculano, indicando nella profondità dell'analisi uno degli elementi di maggiore attualità di quella esperienza politica.

Ma, secondo il consigliere dem, a mantenere una particolare forza è soprattutto il modo con cui Berlinguer affrontava la politica, unendo concretezza e capacità di guardare oltre l'immediato. "Di Berlinguer resta estremamente attuale anche il grande realismo con cui affrontava la politica, senza mai rinunciare a una visione di lungo periodo", ha sottolineato. Un approccio che Ioculano considera ancora oggi necessario per chi vuole impegnarsi nella costruzione di un'alternativa politica, con l'obiettivo di migliorare concretamente le condizioni di vita dei cittadini.

"Un approccio che credo debba rappresentare ancora oggi un riferimento per chi fa politica e, soprattutto, per noi che vogliamo costruire un'alternativa credibile per il futuro", ha aggiunto il consigliere regionale. Da qui il richiamo alla necessità di tornare a coltivare una prospettiva più ampia: "Dobbiamo tornare ad aspirare ad una società migliore: a condizioni di vita migliori per tutti i cittadini". Un messaggio che lega il ricordo di Berlinguer alle sfide politiche del presente e alle responsabilità di chi oggi ricopre incarichi istituzionali.

Il prossimo appuntamento per Ioculano sarà venerdì 28 agosto a Genova, in occasione dell'apertura della Festa de l'Unità in piazza Caricamento. Alle 21 è previsto il dibattito dedicato alla sanità in Liguria, tema che rappresenta da tempo uno dei principali fronti dell'attività politica e istituzionale del consigliere regionale. Un confronto che arriva dopo mesi di lavoro in Consiglio regionale e nella Commissione Sanità, dove Ioculano ricopre il ruolo di vicepresidente.

"Da quando sono entrato in Consiglio regionale la sanità è diventata il principale terreno del mio impegno politico e istituzionale", ha spiegato Ioculano, evidenziando come il lavoro svolto in questi mesi gli abbia permesso di approfondire ulteriormente le criticità del sistema ligure. Dalle strutture ospedaliere ai servizi territoriali, sono diversi i dossier sui quali il consigliere dem ha concentrato la propria attenzione, chiedendo alla Regione interventi e risposte concrete.

Il confronto di Genova sarà quindi l'occasione per mettere sul tavolo problemi, proposte e possibili soluzioni, con uno sguardo rivolto al futuro della sanità regionale. "Venerdì sarà quindi un'occasione importante per confrontarci sul presente e sul futuro della sanità ligure, portando idee, proposte e l'esperienza maturata in questi mesi in Consiglio regionale", ha concluso Ioculano, ringraziando la Federazione genovese del Pd per l'invito. L'obiettivo dichiarato è quello di affrontare uno dei temi che considera decisivi per il futuro della Liguria, coniugando il lavoro istituzionale con una visione politica di più lungo periodo.