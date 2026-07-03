Il Comune di Sanremo aderisce al Protocollo di legalità per il settore turistico-alberghiero e della ristorazione

Il Comune di Sanremo ha sottoscritto l’adesione al Protocollo di legalità nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione. Alla firma, avvenuta in Prefettura ad Imperia, ha partecipato il vicesindaco Fulvio Fellegara. Il documento rappresenta un modello di collaborazione, tra enti pubblici e privati, per rafforzare l’azione amministrativa di prevenzione e contrasto ad eventuali fenomeni di riciclaggio, usura, estorsione e dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nella gestione delle strutture e nella fornitura di beni e servizi.

Un piano di prevenzione che si concretizza attraverso un sistema di controlli e una raccolta dati da parte di un Osservatorio, con la redazione di report periodici che possano evidenziare indicatori di rischio.

I comuni sono coinvolti in questa “filiera della legalità” attraverso alcuni atti amministrativi in fase di concessioni autorizzative, che comprendano comunicazioni antimafia e verifiche all’interno della modulistica a corredo della SCIA.

Sono inoltre previste iniziative di formazione e aggiornamento professionale in materia, workshop e incontri di sensibilizzazione sul fenomeno.

L’adesione da parte del Comune di Sanremo al Protocollo di legalità è stata deliberata dalla giunta comunale riunitasi questa mattina.