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Attualità | 03 luglio 2026, 14:41

Ventidue anni nel ricordo di Gianni Cozzi, la messa commemorativa all’Anfiteatro di Marina degli Aregai

La Santa Messa di suffragio sarà celebrata mercoledì 8 luglio alle ore 21 all'Anfiteatro di Marina degli Aregai, a Santo Stefano al Mare, per ricordare Gianni Cozzi a ventidue anni dalla sua scomparsa.

Ventidue anni nel ricordo di Gianni Cozzi, la messa commemorativa all’Anfiteatro di Marina degli Aregai

Sono trascorsi ventidue anni dalla scomparsa di Gianni Cozzi, imprenditore, politico e protagonista della crescita della Riviera dei Fiori, il cui impegno e la cui visione continuano ancora oggi a vivere nelle opere che ha lasciato al territorio e nel ricordo di quanti lo hanno conosciuto. 

Per commemorarne la figura, mercoledì 8 luglio alle ore 21.00 sarà celebrata una Santa Messa di suffragio presso l’Anfiteatro di Marina degli Aregai, uno dei luoghi che meglio rappresentano il sogno e la capacità progettuale di Gianni Cozzi, divenuto negli anni una realtà di riferimento per il turismo e la nautica del Ponente ligure. 

La celebrazione, nel giorno della Sua nascita, sarà un momento di raccoglimento, preghiera e memoria condivisa, aperto a tutti coloro che desiderano rendere omaggio a una persona che ha saputo coniugare spirito imprenditoriale, amore per il mare e profondo legame con il proprio territorio. Il ricordo di Gianni Cozzi rimane vivo non solo nell’affetto della famiglia e degli amici, ma anche nelle tante persone che continuano a riconoscere il valore della sua eredità umana e professionale. 

Un ringraziamento a tutti coloro che vorranno partecipare alla celebrazione e unirsi in un momento di preghiera e di ricordo.

Redazione

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