Ventidue anni nel ricordo di Gianni Cozzi, la messa commemorativa all’Anfiteatro di Marina degli Aregai

Sono trascorsi ventidue anni dalla scomparsa di Gianni Cozzi, imprenditore, politico e protagonista della crescita della Riviera dei Fiori, il cui impegno e la cui visione continuano ancora oggi a vivere nelle opere che ha lasciato al territorio e nel ricordo di quanti lo hanno conosciuto.

Per commemorarne la figura, mercoledì 8 luglio alle ore 21.00 sarà celebrata una Santa Messa di suffragio presso l’Anfiteatro di Marina degli Aregai, uno dei luoghi che meglio rappresentano il sogno e la capacità progettuale di Gianni Cozzi, divenuto negli anni una realtà di riferimento per il turismo e la nautica del Ponente ligure.

La celebrazione, nel giorno della Sua nascita, sarà un momento di raccoglimento, preghiera e memoria condivisa, aperto a tutti coloro che desiderano rendere omaggio a una persona che ha saputo coniugare spirito imprenditoriale, amore per il mare e profondo legame con il proprio territorio. Il ricordo di Gianni Cozzi rimane vivo non solo nell’affetto della famiglia e degli amici, ma anche nelle tante persone che continuano a riconoscere il valore della sua eredità umana e professionale.

Un ringraziamento a tutti coloro che vorranno partecipare alla celebrazione e unirsi in un momento di preghiera e di ricordo.