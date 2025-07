Truffe on line: la provincia di Imperia è la ventesima in Italia e la prima in Liguria per le truffe telematiche

Imperia è tra le prime 20 province in termini di truffe online denunciate nel quinquennio tra il 2019 e il 2023, con una crescita del 25%. E’ questo il dato fornito, sulla base dei dati Istat, da Il Sole 24 Ore e Confartigianato e Truffa.net che ha elaborato una nuova ricerca sul tema delle truffe telematiche, concentrandosi sulle aree più colpite in Italia.

Imperia è ultima nella top 20, ma è anche l'unica provincia ligure a figurarvi. Tanto basta, però, per far sì che la Liguria compaia al settimo posto nella classifica dedicata alle regioni. Il dato è dunque preoccupante, specie si considera che le truffe online sono il secondo reato più denunciato nel nostro paese. Le truffe telematiche sono il secondo reato più denunciato in Italia, con oltre 300.000 casi nel 2023 (+10,3%). Imperia si distingue positivamente, essendo ultima nella top 20 delle province più colpite, ma è comunque compartecipe del settimo posto tra le regioni della Liguria. Phishing (55%) e truffe marketplace (20%) sono le truffe online in cui gli italiani tendono ad imbattersi di più.

L'analisi territoriale rivela un dato che, in un contesto preoccupante, offre una nota di ottimismo: la provincia di Imperia si posiziona al ventesimo e ultimo posto nella classifica delle 20 aree italiane più colpite dalle truffe informatiche, combinando incidenza e crescita.

Con un'incidenza di 665,09 denunce ogni 100.000 abitanti e una crescita del 25% tra il 2019 e il 2023, Imperia chiude questa ‘top 20’, suggerendo una maggiore resilienza o una minore vulnerabilità complessiva rispetto ad altre province del Centro-Nord più esposte. La sua posizione, pur indicando la presenza del fenomeno, è un dato positivo che la distingue in questo scenario.