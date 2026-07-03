AMAIE Energia e Servizi rafforza il patrimonio con un aumento di capitale da 6 milioni: cresce la capacità di investire

La patrimonializzazione di AMAIE Energia e Servizi compie un passo decisivo. Si è infatti concluso il percorso di rafforzamento del capitale della società, per un valore complessivo di 6 milioni di euro, grazie al conferimento della porzione dell'ex sede di AMAIE S.r.l., stimata in 3,7 milioni di euro, che completa i precedenti conferimenti in denaro per 2,3 milioni di euro effettuati dal Comune di Sanremo e da AMAIE S.r.l. Con il perfezionamento dell'operazione, il capitale sociale della società raggiungerà quota 11,378 milioni di euro, consolidando la struttura patrimoniale dell'azienda e rafforzandone la capacità di affrontare i futuri investimenti nei servizi pubblici locali.

Secondo l'azienda, si tratta di un passaggio strategico che consentirà una maggiore solidità finanziaria, una migliore programmazione degli interventi e un più agevole accesso al credito. A questo si aggiunge il fatto che l'immobile conferito continuerà a generare redditività attraverso i contratti di locazione già in essere, garantendo entrate stabili a sostegno dello sviluppo futuro.

Il presidente Sergio Tommasini ha definito l'operazione come una delle più rilevanti nella storia recente della società: "La finalizzazione di questo aumento di capitale rappresenta una delle operazioni societarie più importanti nella storia recente di AMAIE Energia e Servizi. Non si tratta semplicemente di incrementare il capitale sociale, ma di costruire un'azienda ancora più solida, patrimonializzata e capace di programmare con serenità il proprio futuro", ha dichiarato. Tommasini ha poi sottolineato come il rafforzamento patrimoniale rappresenti uno strumento fondamentale per una gestione moderna delle società pubbliche. "Rafforzare il patrimonio significa aumentare la capacità di investimento, consolidare gli equilibri economico-finanziari, migliorare il rapporto con il sistema creditizio e creare le condizioni per offrire servizi sempre più efficienti ai cittadini".

Il presidente ha inoltre ringraziato il Comune di Sanremo, il sindaco, il Consiglio comunale, gli uffici comunali, i soci, il management aziendale e tutti i professionisti che hanno contribuito alla conclusione dell'operazione, insieme ai componenti del Consiglio di amministrazione Mauro Albanese, Tiziana Ramoino e Liliana Di Falco. Guardando alle prospettive future, Tommasini ha evidenziato come la società sarà chiamata a gestire servizi e infrastrutture sempre più strategici per il territorio, "dall'energia ai cimiteri, dal Mercato dei Fiori ai nuovi investimenti ambientali", affrontando le sfide della transizione ecologica e dell'innovazione con una struttura finanziaria più solida.

Nel corso dell'intervento è stata anche annunciata la designazione, da parte di FILSE, dell'avvocato Claudia Rodini quale nuovo componente del Consiglio di amministrazione, in sostituzione della posizione rimasta vacante. Per AMAIE Energia e Servizi il completamento dell'aumento di capitale rappresenta non un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza, destinato a sostenere un nuovo ciclo di investimenti, innovazione e sviluppo a beneficio della città di Sanremo e dell'intero comprensorio.