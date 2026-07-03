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Attualità | 03 luglio 2026, 14:30

A26, Berrino (FdI): «Dopo sette anni di lavori torna finalmente a tre corsie»

Il deputato commenta il completamento degli interventi, sottolineando i benefici per cittadini, imprese, lavoratori e turismo in Liguria:

Gianni Berrino

Gianni Berrino

"Il ritorno alle tre corsie sulla A26 rappresenta una grande notizia per la Liguria, per i suoi cittadini, per le imprese e per i tanti turisti che ogni anno scelgono la nostra Regione. Dopo sette anni di lavori e di inevitabili disagi, i sacrifici richiesti agli automobilisti sono finalmente ripagati con un’infrastruttura più moderna e soprattutto più sicura. Interventi che erano indispensabili per recuperare anni di manutenzioni insufficienti e garantire la sicurezza di gallerie e viadotti. Resta la convinzione che per troppo tempo la rete autostradale non abbia ricevuto l’attenzione e i controlli necessari da parte dei governi di centrosinistra nei confronti dei concessionari, rendendo inevitabili opere così impegnative. Oggi, però, prevale la soddisfazione, la Liguria torna a respirare, con una viabilità più efficiente e sicura a beneficio di residenti, lavoratori e visitatori".

Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d'Italia Gianni Berrino.

Redazione

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