Il tunnel fantasma: riapre il Tenda ma non per Google, Apple e compagni. I navigatori non sono ancora pronti

Ci eravamo ripromessi, dopo l'apertura del tunnel di Tenda, di verificare l'aggiornamento sulle app di navigazione più diffuse, da Google Maps a Mappe a via Michelin. Beh, a distanza di ormai cinque giorni, il Tenda, nonostante sia la via più logica e diretta per raggiungere Ventimiglia o Mentone, non è preso in considerazione. Nonostante fosse una cosa da fare con una certa solerzia, in particolare per via delle fasce orarie, anch'esse da comunicare a Google Maps e alle altre applicazioni. Invece, il tunnel non risulta ancora aperto.

Partiamo proprio da Google Maps. Questo è il tragitto che ci viene proposto per andare a Mentone. Autostrada Torino-Savona e poi la A10.

Per andare a Tenda Google maps ci fa proseguire da Mentone e andare verso il tunnel, ma senza prenderlo in considerazione.

Che ci propone Viamichelin.it per raggiungere Ventimiglia? Il Colle di Nava.

Volendo, da Garessio si può fare il San Bernardo.

Anche qui, colle di Tenda non pervenuto.

La cosa più strana succede con Mappe, l'applicazione di Apple

Perché la prima ricerca è positiva: per andare a Mentone, il tunnel di Tenda c'è

Poi, dopo una mezz'ora, rifacciamo la ricerca. Niente, il tunnel di Tenda non c'è più.

Perché? Forse perché, nel frattempo, si è aggiornato, facendo sparire il tunnel di Tenda, dato ancora per chiuso? Probabile. Prima transitabile, poi non più.

Infine, abbiamo interrogato due intelligenze artificiali. Quella di Google, AI Overview, che in modo abbastanza prevedibile non cita il Tenda per raggiungere Mentone da Cuneo.

Ha un po' di confusione in testa, invece, Chat GPT, che dà il Tenda aperto dal 2024 ma, saggiamente, invita a verificarne l'apertura.

Più sicura e scorrevole l'autostrada A6 e poi la A 10.

E spunta anche l'opzione ferrovia...

Insomma, qualunque strada può portare a Mentone o a Ventimiglia, meno che quella più diretta... nessuna app, infatti, ci porta al tunnel di Tenda