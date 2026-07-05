Passaggio delle consegne al Rotary Sanremo Hanbury: Oggero nuovo presidente del Club

Ieri sera, presso l’Hotel Royal di Sanremo, si è svolta la cerimonia del passaggio delle consegne del Rotary Club Sanremo Hanbury. L’evento ha visto la partecipazione significativa di illustri ospiti, tra cui il Past Governatore distrettuale Luigi Gentile e il nuovo Governatore Fortunato Crovari, nonché il Vicesindaco di Sanremo Fulvio Fellegara. Il Dottor Renato Verruggio, dopo aver illustrato le attività ed i progetti svolti dal club nell'anno rotariano 2025-2026, ha ufficialmente passato il testimone al nuovo Presidente, Dottor Paolo Oggero, in un clima di grande convivialità e spirito di servizio.

La serata ha avuto inizio alle ore 19.30 con un aperitivo sulla suggestiva terrazza panoramica dell’hotel, seguito da una cena nella elegante sala delle Palme ed ha visto la partecipazione di oltre 90 persone, tra soci, consorti e ospiti. Il neo Presidente Oggero ha espresso il suo entusiasmo e la sua determinazione a proseguire l’opera di servizio del club, sottolineando l’importanza del coinvolgimento dei soci e della comunità nel raggiungimento degli obiettivi comuni.

Concludendo, il Rotary Club Sanremo Hanbury si prepara ad un nuovo anno di attività e iniziative, sotto la guida del Presidente Oggero, con l’obiettivo di continuare a fare la differenza nella comunità di Sanremo e oltre.