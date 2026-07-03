Solidarietà femminile per la Banda Musicale Città di Ventimiglia: raccolta fondi al Teatro del Casinò di Sanremo (Foto)

Una serata all’insegna del sostegno concreto e della sinergia sul territorio si è svolta lo scorso martedì 16 giugno presso il Teatro del Casinò di Sanremo, durante il concerto del Maestro Alfredo Conte, evento promosso dall associazione Fidapa BPW Italy - Sezioni di Ventimiglia, Sanremo e Imperia.

Il concerto è stato finalizzato alla raccolta fondi per sostenere le attività e i progetti della Banda Musicale Città di Ventimiglia.

L’iniziativa ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico, ha unito la cittadinanza in un abbraccio solidale che ha consentito di registrare un importante successo.

La Banda musicale Città di Ventimiglia si impegna a promuovere progetti per portare in alto la tradizione ventimigliese, sostenere il tessuto sociale cittadino istituendo da oltre quindici anni borse di studio gratuite per la formazione musicale, l’inclusione di ragazze e ragazzi e giovani adulti con disabilità e a formare le nuove generazioni ai principi della Banda e della formazione Marching band Junior.

Il denaro raccolto verrà impiegato nell’acquisto di nuovi strumenti e finanziare borse di studio per portare avanti ancora più efficacemente i progetti per cui si impegna.

Un sentito ringraziamento alle sezioni provinciali di FIDAPA per la sensibilità e attenzione dimostrata e a tutte le persone che hanno partecipato contribuendo alla raccolta.