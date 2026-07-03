La Sanremo Summer Symphony continua a crescere e sogna in grande: Bregović apre la quinta stagione, "sarà un concerto bellissimo"

Prende il via domenica 5 luglio la quinta edizione della Sanremo Summer Symphony, la rassegna estiva della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo che, fino al 21 agosto, porterà sul palco dell’Auditorium Franco Alfano e, in occasione dell’evento inaugurale, a Pian di Nave, alcuni tra i più importanti protagonisti della scena musicale nazionale e internazionale.

Ad aprire la manifestazione sarà uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sanremese: il concerto gratuito di Goran Bregović, in programma alle 21.30 a Pian di Nave, dove il celebre compositore e musicista bosniaco salirà sul palco insieme alla sua Orchestra per Matrimoni e Funerali e all’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta dal maestro Danilo Rossi.

Lo spettacolo, intitolato “The Belly Button of the World”, rappresenta una produzione originale che unisce la potenza della musica balcanica alla tradizione sinfonica. Attraverso un repertorio costruito come un viaggio tra culture e popoli, Bregović racconta la convivenza e il dialogo tra identità diverse, prendendo spunto dalla storia della sua Sarajevo, città crocevia di religioni, culture e civiltà. Un concerto che, nelle intenzioni dell’artista, vuole dimostrare come “ascoltarsi l’un l’altro è più che mai possibile”.

Quella di Sanremo rappresenterà inoltre una tappa particolarmente significativa del tour estivo del compositore. Dopo il debutto nella città dei fiori, infatti, il progetto verrà portato l’8 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma, in una delle principali piazze musicali italiane.

L’appuntamento inaugurale segna l’inizio di una stagione che punta ancora una volta a mescolare linguaggi e generi musicali. Nel cartellone figurano infatti artisti come Ana Carla Maza, Raiz, Paola Turci, Filippo Graziani, oltre a produzioni dedicate a Whitney Houston, Lucio Dalla e ai Queen, confermando la volontà della Fondazione di proporre un’offerta capace di parlare a pubblici diversi attraverso la contaminazione tra musica classica, jazz e pop.

"La Sanremo Summer Symphony si conferma uno dei fiori all’occhiello dell’offerta turistica estiva – sottolinea l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni –. Anche per la stagione 2026 viene proposto un calendario capace di far dialogare la grande tradizione sinfonica con i linguaggi della musica contemporanea, del pop e del jazz. Questa rassegna rappresenta un vero motore di attrazione per i turisti e valorizza ancora una volta il brand di Sanremo".

Sulla stessa linea anche l’assessore alla Cultura Enza Dedali, che evidenzia come la nuova stagione "confermi la Fondazione Orchestra Sinfonica come una delle istituzioni più vive e propositive del panorama nazionale", sottolineando la volontà di rendere la grande musica sempre più accessibile attraverso produzioni originali e crossover.

Per il direttore artistico Giancarlo De Lorenzo, la rassegna rappresenta "un laboratorio artistico straordinario", frutto di un intenso lavoro di ricerca e collaborazione che quest’anno ha portato, per la prima volta, alla presentazione dell’intera stagione estiva già alla vigilia del Festival di Sanremo.

Grande soddisfazione viene espressa anche dal presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Filippo Biolé, che sottolinea come il cartellone valorizzi pienamente il talento dell’orchestra attraverso produzioni originali e collaborazioni di prestigio internazionale, confermando il ruolo della Fondazione come punto di riferimento culturale del territorio.

Dopo l’evento inaugurale di Pian di Nave, tutti gli altri concerti della rassegna si svolgeranno alle 21.30 all’Auditorium Franco Alfano, che negli ultimi anni è tornato a essere uno dei luoghi simbolo dell’estate culturale sanremese. Un percorso che, dal 5 luglio al 21 agosto, offrirà nove serate all’insegna della musica dal vivo, trasformando ancora una volta Sanremo nella “Città della Musica” anche durante la stagione estiva.