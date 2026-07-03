Ventimiglia, un'estate al MAR tra aperture serali, mostre ed escursioni con il "Treno delle Meraviglie"

Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia si prepara a vivere una stagione estiva ricca di eventi. Dal 1° luglio e fino al 31 agosto, oltre al consueto orario di visita, la struttura aprirà le proprie sale espositive con una serie di aperture serali straordinarie.

In queste occasioni il pubblico potrà viaggiare nella suggestiva Sala Multimediale Immersiva, che sarà visitabile in orario notturno dalle 21 alle 23 nelle giornate di domenica 26 luglio, domenica 2 agosto e venerdì 28 agosto. La stessa sala multimediale sarà inoltre accessibile al mattino, dalle 10 alle 12, sabato 18 luglio e sabato 1° agosto. Il MAR prolungherà l'orario di apertura dalle 21 alle 23 anche venerdì 7 e sabato 8 agosto, in concomitanza con le manifestazioni del celebre Agosto Medievale.

Per quanto riguarda le esposizioni, sabato 1° agosto alle 17 si terrà il vernissage della mostra di arte contemporanea di Patrizia Salles dal titolo “Balzi Venus and Beyond”, che proseguirà la stagione espositiva del museo e resterà visitabile fino al 29 agosto negli orari di apertura della struttura. Tra gli eventi di punta spicca l'escursione didattica organizzata per venerdì 17 luglio a bordo del “Treno delle Meraviglie” con destinazione Tenda e il Musée des Merveilles. L'iniziativa è stata promossa in occasione del centottesimo anniversario della morte di Clarence Bicknell, storico pioniere nella catalogazione del grande patrimonio delle incisioni rupestri delle Alpi Marittime. La partenza in treno da Ventimiglia è fissata alle 10.39, mentre il rientro da Tenda avverrà alle 18.32.

Una delle grandi novità di quest'anno è rappresentata dalle attività dedicate alle famiglie. A partire dal 10 luglio, tutti i venerdì e i sabato mattina saranno rivolti ai bambini, che verranno coinvolti in giochi di intuito, osservazione, manipolazione e abilità per rendere la visita museale più divertente e stimolante; per partecipare a questi laboratori la prenotazione è obbligatoria. Un altro momento imperdibile sarà mercoledì 12 agosto quando, in occasione dell'eclissi di sole parzialmente visibile da Ventimiglia, tornerà l'evento “Il Museo al brillar di stelle”. Il pubblico potrà partecipare a conversazioni e visite guidate a lume di candela, un modo alternativo e suggestivo per scoprire i reperti e i contenuti del museo.

Si ricorda che l'orario ordinario del museo prevede l'apertura dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17, mentre la prima e la terza domenica del mese l'accesso è garantito dalle 10 alle 12.30. La struttura resta chiusa nella giornata di lunedì.