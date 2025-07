Sanremo, il Festival del futuro: iniziate le trattative con la Rai per il triennio 2026-2028, dalla prossima settimana i negoziati

Questa mattina è stata pubblicata sul sito web del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.im.it) la determina relativa alla fine dell’esame, da parte della commissione di valutazione, della proposta Rai relativa all’organizzazione e alla trasmissione del Festival della Canzone Italiana per le edizioni 2026, 2027 e 2028 (con eventuale proroga per un massimo di due anni). Si chiude quindi la prima fase selettiva prevista dal bando per lasciare spazio alla seconda, quella negoziale.

A tal proposito, sempre questa mattina, la Giunta comunale ha adottato la delibera con cui, dopo aver preso atto della suddetta determina, ha confermato l’avvio dei lavori della fase negoziale, che inizieranno già la prossima settimana.