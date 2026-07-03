Badalucco, domenica torna La Corrida: dai bimbi di pochi mesi ai dodicenni, una festa di sport, musica e inclusione

Il più giovane ha solo qualche mese. E gareggerà con i genitori. Magari dentro il marsupio. Il più “anziano” di anni ne ha dodici. Sono i protagonisti di una delle più riuscite manifestazioni dell’estate di Badalucco: La Corrida, giunta alla sua quindicesima edizione. Si svolgerà domenica prossima nel tardo pomeriggio. La sede è sempre quella, il campo sportivo di zona Boeri, gestito dal Badalucco 2009, che è anche l’organizzatrice.

“Le iscrizioni dei partecipanti, che possono arrivare da ogni luogo, si apriranno direttamente sull’area del campo nel pomeriggio di domenica, insieme alla zona ristoro con Street Food (rostelle patatine fritte e hamburgher) per ricaricare le energie. Alle 18:30 si aprirà la competizione - spiega Giampiero Boeri, direttore organizzativo dell’ASD – Abbiamo posticipato l’ora di inizio per evitare i disagi dovuti al gran caldo di questi giorni. Poi su diversi tracciati, disegnati sul campo sportivo, inizieranno le prove di marcia, dimensionate per le diverse età dei partecipanti. I piccolissimi gareggeranno con i loro genitori. Ma più che una gara, secondo la formula collaudate sarà una festa per tutti”.

Non a caso alla manifestazione sportiva, sponsorizzata da Le macine del confluente, si alterneranno vere e proprie fasi ricreative. Con intrattenimento a cura di Fem Spettacoli, con il riuscitissimo truccabimbi (il primo ad essere truccato da allegro clown sarà Giampiero Boeri); quindi ci sarà la musica dal vivo con il travolgente DJ Set di Radio Grock.

“A conclusione di tutto, sempre in un’atmosfera di festosa inclusione, nella frescura della serata bauchegna – spiega il presidente dell’ASD Roberto Oliva – avremo la premiazione a cui parteciperanno, come in tutti gli altri anni, l’assessore regionale Marco Scajola ed il Sindaco di Badalucco Matteo Orengo. Ovviamente saranno fatte delle classifiche, ma ci saranno medaglie per tutti i partecipanti. Anche quest’anno la formula della festa sportiva della Corrida sarà vincente”.