Ospedaletti ospita il Sanremo Musical Show a sostegno di Unicef Imperia (Foto)

L'Auditorium Comunale di Ospedaletti ha ospitato, alcune sere fa, il Sanremo Musical Show, iniziativa organizzata dalla ASD Sanremo Performer Musical Academy APS, affiliata allo C.S.A.IN., a favore di Unicef Provincia Imperia.

L'evento ha rappresentato un'occasione per celebrare la Giornata Mondiale del Diritto al Gioco, richiamando l'attenzione sul fatto che, mentre molti bambini e ragazzi hanno il privilegio di vivere un'infanzia e un'adolescenza serene, milioni di loro nel mondo sono costretti a rinunciare al gioco perché impegnati a fronteggiare la sopravvivenza a causa della fame e delle guerre.

La kermesse, che ha animato la "Città delle Rose", si è svolta sotto la direzione della presidentessa Manuela Gaslini e ha registrato il tutto esaurito all'Auditorium Comunale di Ospedaletti. Per circa due ore e mezza il pubblico, numeroso e partecipe, ha seguito uno spettacolo caratterizzato da intensi momenti musicali e canori.

Presente alla serata anche Raffaele Regina, presidente provinciale di Unicef, che ha ringraziato gli organizzatori per aver offerto all'associazione l'opportunità di promuovere le proprie attività di sensibilizzazione e di raccolta del sostegno a favore della tutela dei bambini che vivono in condizioni di povertà.

Le volontarie di Unicef Provincia Imperia, Cosima Carratta, Renata Monteventi e Rita Garino, hanno infine espresso il proprio ringraziamento al numeroso pubblico, composto da genitori, amici, cittadini e turisti, per le offerte raccolte durante l'iniziativa.