San Lorenzo al Mare: concerto per l’Ottavo Centenario della morte di San Francesco con la Corale San Francesco di Alassio

Domani sera, sabato 4 luglio, alle ore 21, la chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena a San Lorenzo al Mare ospiterà il "Concerto per l’Ottavo Centenario della morte di San Francesco".
Protagonista della serata sarà la Corale San Francesco di Alassio, accompagnata all’organo dal Maestro Giorgio Piovano.
L’iniziativa è dedicata all’Ottavo Centenario della morte di San Francesco e si svolgerà nella chiesa di Santa Maria Maddalena di San Lorenzo al Mare, con inizio alle ore 21.
L’evento rappresenta un appuntamento musicale inserito nelle celebrazioni dedicate alla ricorrenza francescana e vedrà l’esibizione della Corale San Francesco di Alassio con l’accompagnamento organistico del Maestro Giorgio Piovano.