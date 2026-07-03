Sanremo, emozioni all'Impekabile di Bussana: i ragazzi di Ristorabilmentepronti chiudono il secondo anno di laboratorio

Una serata ricca di emozioni, sorrisi e soddisfazione ha segnato ieri sera, al ristorante Impekabile di Bussana Mare, la conclusione del secondo anno di Ristorabilmentepronti, il laboratorio nato dalla collaborazione tra Angsa Imperia APS e "Pek" Di Cosmo, titolare del locale. Protagonisti assoluti sono stati i ragazzi del progetto, che hanno accolto e servito oltre venti ospiti, dimostrando quanto il percorso intrapreso in questi due anni abbia prodotto risultati concreti non solo sul piano operativo, ma soprattutto su quello umano e relazionale.

Come sottolineano i promotori, all'inizio dell'esperienza alcuni dei partecipanti "non parlavano tra loro e alcuni erano addirittura poco verbali". Oggi, invece, sono riusciti a fare squadra, affrontare insieme le difficoltà e gestire con naturalezza e responsabilità una vera cena di ristorante. Durante la serata si è respirato un clima di leggerezza e autenticità, nel quale le emozioni hanno accompagnato ogni momento. Un traguardo reso possibile anche dall'impegno di "Pek" Di Cosmo e di tutto lo staff dell'Impekabile, che in questi mesi hanno costruito con i ragazzi rapporti di sincera amicizia, andando ben oltre il semplice obiettivo dello sviluppo delle competenze professionali.

Fondamentale anche il lavoro svolto dagli educatori di Angsa Imperia APS, che hanno accompagnato il gruppo in un percorso di crescita personale e relazionale, favorendo il miglioramento delle capacità comunicative e dei rapporti interpersonali. Un ringraziamento è stato rivolto a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del progetto, giunto con successo al suo secondo anno. L'appuntamento è già fissato per la prossima edizione, con l'obiettivo di continuare a crescere insieme. "È un gruppo nel quale tutti si sentono vivi e accettati: ed è questo, forse, il risultato più bello, capace di aprire davvero il cuore."