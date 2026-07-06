Bordighera apre le porte ai minori ucraini: la Giunta approva il progetto di accoglienza estiva in città

L'amministrazione di Bordighera ha dato il via libera al progetto di accoglienza dedicato a un gruppo di minori provenienti dall’Ucraina, arrivati in città per trascorrere un periodo di vacanza e svago durante l’estate. La delibera sancisce l’impegno dell’amministrazione comunale a promuovere e coordinare un percorso di ospitalità condiviso che coinvolga l’intera comunità locale. I bambini e i ragazzi ucraini, accompagnati da cinque tutor, sono giunti a Bordighera grazie all’iniziativa della Parrocchia di Terra Santa. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di trasformare il loro soggiorno in un’esperienza di integrazione e conoscenza reciproca, favorendo il contatto con le famiglie del territorio e con i coetanei bordigotti.

Nel provvedimento si sottolinea la volontà del Comune di farsi “promotore e garante di un percorso di accoglienza condiviso”, coinvolgendo associazioni, istituzioni e cittadini. Il progetto prevede l’organizzazione di attività ludiche, momenti di incontro e occasioni di scambio culturale, con l’intento di creare legami e favorire la partecipazione attiva dei giovani ospiti alla vita della comunità. La Giunta evidenzia inoltre come l’iniziativa sia in linea con le linee programmatiche di mandato 2026-2031 e con i principi di solidarietà e inclusione richiamati dallo Statuto comunale. I diversi settori e uffici dell’ente sono stati incaricati di predisporre tutte le attività necessarie per la buona riuscita del progetto. Considerata la rilevanza dell’iniziativa e la necessità di attivare rapidamente le misure organizzative, il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Un segnale concreto di vicinanza al popolo ucraino che passa attraverso l’accoglienza dei più giovani e il coinvolgimento diretto della comunità di Bordighera.