Sanremo, il Comune affida l'aggiornamento del regolamento dei dehors: incarico da oltre 9.300 euro a uno studio cittadino

Il Comune di Sanremo compie un nuovo passo verso la revisione delle regole che disciplinano i dehors cittadini. Con una determina dirigenziale è stato infatti affidato l'incarico di supporto per la redazione, l'aggiornamento e l'adeguamento del regolamento dei dehors e dei relativi piani d'ambito allo Studio Associato Marsaglia, composto dai geometri Diego Usanna e Alessio De Salvo.

L'affidamento è stato disposto con procedura diretta, prevista dal Codice dei contratti pubblici per incarichi sotto la soglia di legge. Lo studio sanremese aveva presentato un'offerta con un ribasso del 3% rispetto all'importo posto a base della richiesta di preventivo, fissato in 7.500 euro. L'incarico è stato quindi assegnato per 7.275 euro, ai quali si aggiungono il contributo previdenziale e l'Iva, per una spesa complessiva di 9.319,28 euro, finanziata attraverso il bilancio comunale 2026.Nella determina l'amm inistrazione evidenzia come la predisposizione di un nuovo regolamento dei dehors rientri tra gli obiettivi dell'ente e renda necessario il supporto di un professionista esterno qualificato. Il lavoro comprenderà anche l'aggiornamento dei piani d'ambito, strumenti che definiscono criteri e modalità di installazione delle strutture esterne nelle diverse aree della città.

L'incarico è stato formalizzato dopo la richiesta di preventivo, pubblicata sulla piattaforma telematica Appalti & Contratti, alla quale ha risposto lo studio incaricato entro i termini previsti. Il procedimento è stato seguito dal Servizio Edilizia Privata del Comune e porterà alla predisposizione di un documento destinato a regolamentare uno degli aspetti più rilevanti per le attività di somministrazione e il decoro urbano di Sanremo.

A margine dell'affidamento, il geometra Diego Usanna ha dichiarato: “Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento all'Amministrazione comunale per la fiducia accordatami con il conferimento dell'incarico finalizzato all'aggiornamento del Regolamento dei Dehors della Città di Sanremo. Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza dell'importanza che tale strumento riveste per il futuro della città.

In una realtà di rilevanza come Sanremo, lo spazio pubblico rappresenta un elemento strategico, non solo sotto il profilo urbanistico e architettonico, ma anche quale luogo di incontro, socialità e sviluppo economico. L’obiettivo dello Studio Marsaglia sarà quello di elaborare un regolamento moderno, chiaro ed efficace, capace di coniugare le esigenze delle attività economiche con la tutela del decoro urbano, della qualità degli spazi pubblici e del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico che caratterizza Sanremo. L'intento è definire linee guida che favoriscano soluzioni di qualità, improntate a criteri di armonia, sostenibilità e funzionalità, contribuendo a valorizzare l'identità della città e a rafforzarne l'attrattività turistica, nel rispetto dell'interesse collettivo e di una equilibrata convivenza tra residenti, operatori economici e visitatori”.