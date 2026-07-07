Il CAI porta il pubblico alla scoperta dell'Alpamayo: serata di videoproiezioni a Imperia con Emanuela e Marco

Il CAI organizza per giovedì 9 luglio, alle ore 21, una serata di videoproiezioni a ingresso libero presso il Teatro delle Opere Parrocchiali di via Verdi, a Imperia Porto Maurizio.

L'appuntamento accompagnerà il pubblico alla scoperta dell'Alpamayo, la vetta di 5.947 metri della Cordillera Blanca, in Perù, considerata da molti la montagna più bella del mondo. Se tra gli alpinisti il dibattito sulla montagna più difficile resta aperto tra Everest, K2 e Cerro Torre, quando si parla di bellezza assoluta il consenso converge spesso proprio sull'Alpamayo.

Nel 1966 la rivista tedesca Alpinismus la proclamò ufficialmente la vetta più bella del pianeta, davanti a montagne iconiche come il Cervino, il Fitz Roy e il K2. La sua inconfondibile forma, modellata dal vento, dalla neve e dal ghiaccio, le conferisce un profilo unico, fatto di creste eleganti, seracchi e pareti scolpite dagli elementi naturali.

A guidare il pubblico in questo viaggio saranno i soci del CAI Emanuela e Marco, che attraverso immagini e videoproiezioni racconteranno la loro spedizione, condividendo l'esperienza vissuta fino alla cima di quella che viene definita la montagna dei sogni.