Il Castello di Perno rende omaggio alle sorelle Levi‑Montalcini con un incontro speciale nel cuore delle Langhe

Il Castello di Perno, Monforte d' Alba, nel cuore delle Langhe, luogo simbolo di cultura, memoria e dialogo, apre le sue porte a un appuntamento di straordinario valore umano e intellettuale. Sabato 11 luglio, alle ore 18.30, sarà ospite Piera Levi-Montalcini, ingegnere, divulgatrice e presidente della Fondazione Rita Levi-Montalcini, per un incontro dedicato alla straordinaria eredità del Premio Nobel Rita Levi-Montalcini e della sorella gemella Paola Levi-Montalcini, raffinata artista tra le figure più significative dell'arte italiana del Novecento.

In collaborazione con il festival letterario Cervo in blu d' inchiostro, il Liceo Govone di Alba, la Libreria La Torre di Alba, la scelta del Castello di Perno rende questo appuntamento davvero significativo. Tra queste mura, profondamente legate alla storia culturale italiana, hanno vissuto e trovato ispirazione Giulio Einaudi e Natalia Ginzburg, protagonisti assoluti della letteratura e dell'editoria del Novecento. Oggi il Castello, di proprietà del professor Gregorio Gitti, professore ordinario di Diritto civile all'Università degli Studi di Milano, continua a custodire quella vocazione culturale, trasformandosi in un luogo di incontro dove la memoria dialoga con il presente e il patrimonio intellettuale del Novecento continua a generare nuove riflessioni.

«Il Castello di Perno vuole essere un luogo vivo, dove la memoria non viene semplicemente custodita, ma continuamente rinnovata attraverso il confronto tra idee, discipline e generazioni. Accogliere Piera Levi-Montalcini significa rendere omaggio a una delle più alte testimonianze della cultura italiana e riaffermare il valore della conoscenza come bene comune», dichiara il professor Gregorio Gitti.

Nel corso dell'incontro, Piera Levi-Montalcini dialogherà con la professoressa Francesca Rotta Gentile, ideatrice e curatrice del ciclo di incontri del Castello di Perno, accompagnando il pubblico in un racconto intenso e coinvolgente dedicato alla vita e all'eredità di Rita Levi-Montalcini. Attraverso il suo racconto personale e familiare emergerà il volto più autentico della grande scienziata: non solo il Premio Nobel per la Medicina e senatrice a vita, ma una donna che ha fatto della conoscenza, della libertà e dell'impegno civile i principi fondanti della propria esistenza.

Accanto alla figura della celebre scienziata sarà protagonista anche la sorella gemella Paola Levi-Montalcini, artista sensibile e indipendente, capace di costruire un percorso creativo di grande originalità, lasciando un segno profondo nella storia dell'arte italiana del Novecento.

Due donne straordinarie, unite da talento, rigore, disciplina e libertà di pensiero, che hanno saputo attraversare le grandi sfide del loro tempo trasformando il sapere, la ricerca e l'arte in un'eredità ancora oggi viva e capace di ispirare le nuove generazioni.

Nel corso del pomeriggio verrà presentato il volume dedicato a Rita Levi-Montalcini, offrendo uno sguardo intimo sulla sua vita, sul rigore scientifico, sull'ironia e sulla fiducia che ha sempre riposto nei giovani e nell'educazione come strumenti di emancipazione. Attraverso la Levi- Montalcini Foundation, Piera Levi-Montalcini continua ogni giorno questo impegno sostenendo progetti educativi e borse di studio, soprattutto a favore delle ragazze, nel segno dell'eredità morale e civile della grande scienziata.

Nel cuore delle Langhe, patrimonio mondiale UNESCO, il Castello di Perno si conferma così uno spazio privilegiato dedicato all'incontro tra cultura, letteratura, scienza e memoria, nel solco della tradizione inaugurata da Giulio Einaudi e Natalia Ginzburg e oggi rilanciata attraverso un programma di appuntamenti di alto profilo.

Al termine dell' incontro sarà offerto ai partecipanti un aperitivo con i vini del Castello di Perno

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria qui: info@castellodiperno.it





Francesca Rotta Gentile